Inicia vacunación contra el COVID-19 en Tlahualilo

Jesús Ayala, de 74 años y Jesús Medina de 71 ambos originarios de la comunidad de Banco Nacional fueron los primeros en recibir la primera dosis de la vacuna contra el COVID-19 de la farmacéutica AztraZeneca en el municipio de Tlahualilo.

Fue a las 9:40 que se le aplicó la vacuna a Jesús Ayala, quien se dijo tranquilo de recibir el biológico.

"Bien, normal, no gracias a Dios no me dolió... Creo que no habrá reacción", dijo don Jesús quien aseguró que en su comunidad no se han registrado casos, "Pero hay que prevenir por las cosas que hay".

Fue poco después de las 9:00 horas que comenzaron a llegar los adultos mayores.

Para este día solo se aplicarán 120 dosis en la comunidad de Lucero del municipio de Tlahualilo.