Pese a que en los últimos minutos estuvieron cerca de nueva cuenta de ceder el empate, el técnico de Santos Laguna, Guillermo Almada, consideró que la victoria ante los Rayados fue justa.

"El triunfo fue muy importante, sobre todo porque fue ante un rival complicado. Lo conseguimos en un partido muy disputado, en el que buscamos tener el control. Se nos hizo difícil por momentos, por otros lo logramos, fuimos de menos a más, creo que Santiago (Muñóz) hizo un gran partido con la pelota, es lo que estamos buscando".

Dijo que la intensidad y el ritmo que tuvo el partido fue al máximo, donde buscaron la precisión, que se les complicaba, aunque en definitiva tenían que ganarlo, donde tuvieron más control en el segundo tiempo

"Fue un triunfo muy justo, más allá de esas situaciones del final, con mucha entrega y disposición de los jugadores, donde por momentos cuando se pudo jugar sí se hizo y nos dejan una situación de privilegio y muy importante", mencionó.

Dejó en claro que era importante la victoria, para así darle trascendencia al punto de la semana anterior en Atlas, que les había dejado un sabor amargo al ser empatados en la última jugada.

Almada no solamente destacó la actuación de Dória, sino también la de Félix Torres y otros elementos como Cervantes y Gorriarán. "Los dos zagueros hicieron un gran partido, es muy difícil controlar a la ofensiva de Monterrey, con elementos como Funes Mori, pero nuestros mediocampistas también cortaron todos los avances y no dejaron que les generara situaciones de peligro y a Santiago Muñóz, no le pesó ser titular".

3 VICTORIAS un empate y cero derrotas es la marca de Santos este torneo como local.

Reveló que todavía a su equipo le falta mucho para alcanzar su máxima capacidad y están muy lejos del nivel más alto, al mencionar que Muñóz y Campos tienen 18 años y apenas van en sus primeros partidos, pero seguramente irán evolucionando con el correr de los partidos.

"Cuando tengamos a todos los jugadores en orden, seguramente vamos a crecer muchísimo, Ibargüen está para poco tiempo, pero los va ir ganando con el correr de los entrenamientos para más continuidad, estoy plenamente convencido del crecimiento pero todavía el techo de este equipo está muy lejos. Hemos sufrido muchos contratiempos y no se le ha podido dar continuidad por las lesiones que ha provocado dificultades, pero nos deja contentos, porque a los chicos que hemos apelado y otros cambios que hemos hecho en diferentes zonas, han respondido muy bien, así que pienso que podemos evolucionar como equipo mucho más todavía, a medida que pasen las fechas y vayamos recuperando a los jugadores", enfatizó.

EL CLIMA AFECTÓ: AGUIRRE

Para el "Vasco" Aguirre, la derrota nunca será bienvenida. Es fiel creyente que cuando se recibe un gol en un tiro de esquina, evidentemente fue por algo que hicieron mal y salió molesto.

"El equipo defiende y marca bien, pero en ese córner algo sucedió, nos remata el jugador rival sin saltar en el área chica y ya está", dijo tras el partido.

"El partido se puso cuesta arriba, además del gol no se veía bien, mucho viento en contra y ya no se pudo circular la pelota. No se podía jugar después de la tolvanera, era imposible, en el pelotazo largo no se veía el balón, teníamos el polvo, el aire y la arena en contra, no es pretexto porque los dos lo sufrimos. El córner fue la diferencia", manifestó.