'No todo ha sido malo', dice 'El Mimoso' sobre la pandemia

En estos meses tan complicados, Luis Antonio López puede decir que "no todo ha sido malo" y es que él no ha parado de sacar música y además , gracias a la pandemia, aprendió a valorar situaciones que antes demeritaba.

"Estoy emocionado por todas las cosas que están pasando en mi carrera. Vemos la pandemia como algo malo , pero no puedo decir que todo ha sido malo, ya que esta contingencia me ha dado cosas muy bonitas", dijo en entrevista.

El cantante, mejor conocido como "El Mimoso" charló vía zoom con El Siglo de Torreón de sus proyectos, sus recuerdos de la Comarca Lagunera y de su nula relación con la Banda el Recodo, en donde estuvo durante algún tiempo.

Algo que tiene muy entusiasmado al oriundo de Concordia, Sinaloa es una gira que hará con el grupo Firma por la Unión Americana. Él espera que la pandemia vaya cesando para que los conciertos presenciales regresen.

"Vamos a andar por todo Estados Unidos y espero que podamos hacer este tour por la República Mexicana el cual llevará por título Nos divertimos logrando lo imposible. El pasado 15 de septiembre se hizo un concierto virtual con Firme y como hicimos buena mancuerna, optamos por seguir juntos.

"Tenemos la idea de andar de plaza en plaza en México, pero les aclaró se hará cuando todo esté bien porque la pandemia no ha terminado y no hay que bajar la guardia. Hay que aguantar un poco, esto va acabar y verán que mo resurgiremos", contó.

Con Firme y también Luis Alfonso Partida "El Yaki" y Grupo Codiciado, "El Mimoso" grabó el tema Te equivocaste, cuyo video oficial ya rebasó los 12 millones de reproducciones y se ha colado en las listas de popularidad.

"Es impresionante como últimamente la carrera de un servidor ha tenido un realce. Definitivamente la unión entre mis compañeros del regional mexicano ha dado muy buenos resultados. No hay duda de que la unión hace la fuerza", dijo desde su casa en Monterrey, Nuevo León.

Hace unas semanas, Luis Antonio López "El Mimoso" estrenó el tema Florita del alma, canción que hiciera popular Chalino Sánchez en él año de 1992 y que estuviera incluida en su álbum Nieves de enero.

"Es un tema de Chalino. Muchas personas, por la pandemia, se encuentran en sus hogares haciendo reuniones pequeñas y lo que buscan es tener canciones que suenen en sus fiestas pequeñas y bueno, pues es lo que les estamos dando. Ahora, en estos días la gente está pidiendo covers y uno como artista, al hacer esto, les mostramos a las nuevas generaciones temas que fueron un éxito en el pasado", sostuvo.

Por otro lado, Luis Antonio informó que agradece que hoy en día se ha vuelto "arroz de todos los moles" ya que además de las colaboraciones con Firme y otra que recién hizo con Luis Ángel " El Flaco" bajo el nombre de El tiempo que queda, prepara más duetos.

"Se vienen cosas muy bonitas. Grabé un dueto con Pancho Barraza, otro con Pequeños Musical y uno más con Edwin Luna de La Trakalosa, además de temas propios. Gracias a Dios mi carrera se ha incrementado, ahora todo mundo me quiere".

Por otro lado, "El Mimoso" contó que fue de los primeros contagiados de COVID-19, sin embargo, no tuvo complicaciones.

"Fui de los primeros que enfermaron, afortunadamente no me dejó secuelas, mis pulmones están bien. Lo único que sí me hizo fue que se me empezó a caer el pelo, pero ya volvió a salirme. No le deseo a nadie esta enfermedad".

Lamentó el cantante que el sector del entretenimiento haya sido tan golpeado por la pandemia ya que los conciertos presenciales siguen detenidos en Tierra Azteca.

"No se me hace justo que piensen que la música pueda infectar a la gente. Claro, hay contingencia, pero no es la música la que está dañando. Como mexicanos que somos no podemos cruzarnos con los brazos cerrados y lo vemos con todo lo que estamos haciendo en zoom , en redes sociales".

En cuanto a su relación actual con la Banda el Recodo, el intérprete dijo que cuando ve a sus excompañeros los saluda con gusto.

"No tengo nada en contra de ellos. Cada quien tomó rumbos distintos. Hace más de 10 años me salí de la banda y no veo algún motivo como para decir que tengo coraje o resentimiento. Yo saqué muchas cosas del pasado, ahora soy una persona felizmente casada".

Por último, el sinaloense sostuvo que año bastante retornar a la tierra del Club Santos Laguna.

"El público de la Comarca es muy bonito, bien apapachador. Se les extraña y en verdad que anhelo volver. Yo les voy a decir una cosa, imagínense, cuando den luz verde para los bailes y los conciertos masivos, nos vamos a querer comer el mundo".