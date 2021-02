Arriban vacunas para adultos mayores

Alrededor de las 15:00 horas de ayer domingo arribaron al Aeropuerto Internacional de Torreón 20 mil 298 dosis de la vacuna AstraZeneca para aplicarlas a partir de hoy lunes 15 de febrero a las personas adultas mayores de 60 años.

Del total de biológicos, 2,830 fueron destinados a La Laguna, por lo que fueron trasladados a bordo de ambulancias de la Secretaría de Salud del estado y del Ejército Mexicano a la Jurisdicción Sanitaria VI, donde fueron resguardados en un sistema de red de frío para su conservación.

Cabe hacer mención que la Comarca Lagunera es la región del estado que recibió menos vacunas en este primer bloque correspondiente a la segunda etapa de la Política de Vacunación.

La aplicación arrancará hoy en punto de las 8:00 horas en la cabecera municipal de Viesca y en localidades alejadas como Tanque Aguilereño (El Tanque), Gilita y Boquilla de las Perlas, donde durante esta pandemia no se han registrado contagios de SARS-CoV-2 en grandes cantidades en comparación con el área urbana.

En los puestos de vacunación se contará con personal de salud capacitado y con ambulancias para atender cualquier posible reacción adversa que se pudiera presentar, además de que tendrá presencia el Seguro Social y las llamadas Brigadas Correcaminos.

El titular de la Jurisdicción Sanitaria VI en La Laguna, Juan Pérez Ortega, dijo a El Siglo de Torreón que será personal del Instituto de Salud para el Bienestar (Insabi), quien proporcionará a la Secretaría de Salud de Coahuila el padrón de personas beneficiarias para llevar un control de la vacuna de la farmacéutica AstraZeneca, autorizada por la Comisión Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios (Cofepris) y que se suministrará en una sola dosis, a diferencia del biológico de Pfizer/BioNTech.

El jefe jurisdiccional mencionó que las vacunas que arribaron ayer a la región requieren para su conservación una temperatura de 2 a 8 grados centígrados, por lo que no necesitan de ultracongeladores como ocurrió con las unidades que se aplicaron al personal del sector salud.

Pérez Ortega indicó que se espera que en los próximos días haya más detalles sobre el inicio de la vacunación a los adultos mayores que habitan en la zona urbana.

DISTRIBUCIÓN DE VACUNAS

De las vacunas contra el COVID-19 para adultos mayores que llegaron ayer al centro de distribución de Frontera se destinaron 4,420 dosis. Al centro de distribución de Saltillo se enviaron 5,760; a Melchor Múzquiz, 3,970; y a Piedras Negras, un total de 3,318 dosis.

Ayer por la mañana, el Gobierno de Andrés Manuel López Obrador dio a conocer que en Coahuila se instalarían 35 puestos de vacunación y que se contaría con el apoyo de 35 brigadas. En total son 31 localidades las consideradas en este primer bloque de vacunación contra el COVID-19 en esta entidad.

Recientemente, el Gobierno mexicano habilitó el Registro nacional de vacunación contra el COVID-19 para las personas adultas mayores, informando que una vez concluido el trámite un Servidor de la Nación se pondría en contacto con los beneficiarios para informarles la hora y el día en que deberían acudir al puesto de vacunación más cercano. No obstante, hasta ahora no ha habido mayor información al respecto y al menos en esta región no se ha dado a conocer públicamente el padrón de personas de más de 60 años que son candidatas a recibir el biológico.