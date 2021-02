Continúa Madero sin fecha para reactivar colegios

Todavía no hay nada oficial sobre la reactivación total o parcial de las escuelas privadas de nivel básico del municipio de Francisco I. Madero.

La coordinadora de Servicios Educativos, Paloma Dávila, manifestó que hasta ahora el posible regreso de la comunidad estudiantil a los colegios solo ha sido de "palabra", pues hasta la fecha no se ha girado algún oficio donde se les notifique el regreso.

Agregó que en Madero hay cuatro colegios; dos de ellos manejan preescolar y primaria y dos más primaria y secundaria.

"Oficialmente yo no tengo ningún documento donde me digan que los colegios regresan a las actividades presenciales o semipresenciales; realmente la información ha sido únicamente de palabra. Aquí en Madero no hay nada todavía", recalcó la funcionaria.

Dijo que al igual que las escuelas públicas, los colegios trabajan virtualmente, aunque reconoció que dada la situación económica de los alumnos, sus actividades no se dificultan mucho como con los del sistema público, pues hay que mencionar que Madero es un municipio netamente rural, por lo tanto no solo por la situación económica de las familias es complicada, también hay dificultades para la recepción del internet dada la lejanía de muchas comunidades.

"Es diferente la forma de trabajar, no tienen tantas dificultades como las escuelas públicas, se podría decir que ellos tienen mejor condiciones económica para resolver ciertas situaciones relacionadas con las actividades que a ellos les pongan sus maestros".

La funcionaria indicó que la dificultad que los colegios han tenido es la baja de la matrícula, pues como en todos lados, muchos padres de familia decidieron inscribir a sus hijos al sistema educativo público al considerar que no se estaban aprovechando al cien por ciento las clases y también lo hicieron por el ahorro que les podía representar, pues la pandemia de COVID-19 "golpeó" la economía de las familias en general.

Finalmente, mencionó que de acuerdo con las estimaciones que se tienen, perdieron cerca del 50 por ciento de sus alumnos, pero hasta ahora tampoco se tiene conocimiento del cierre de alguno de los colegios por la caída de la matrícula.