'Alacrán' Berchelt listo para exponer su campeonato mundial

El Campeón Mundial Superpluma del Consejo Mundial de Boxeo, Miguel “Alacrán” Berchelt y su entrenador, Alfredo Caballero, ofrecieron conferencia de prensa en Hermosillo, Sonora, donde compartieron aspectos del importante compromiso que sostendrán el próximo sábado 20 de febrero.

Berchelt (37-1-0, 33 KO's) expondrá su campeonato mundial, ante el dos veces olímpico mexicano y ex campeón mundial Pluma, Óscar Valdez (28-0-0, 22 KO's).

Berchelt comentó: "Me siento muy contento y ansioso. Es la pelea más mediática que he tenido en mi carrera pues el nombre de Oscar Valdez ya lo conocían desde antes de ser profesional y desde antes de ser campeón mundial. Es dos veces olímpico, es un gran reto que tengo enfrente, pero ante los grandes retos siempre saco lo mejor de mí y este no va a ser la excepción”, expresó.

“He entrenado muy fuerte, tanto en Los Mochis como en Hermosillo. Vamos con todo, vamos motivados por enfrentar a Oscar y a Eddy Reynoso, uno de los mejores equipos que hay en la actualidad. Es una pelea en la que el orgullo estará de por medio y el gran ganador será el público porque va a ver una gran pelea, la afición quiere ver este tipo de peleas con la balanza equilibrada, que se puede ir a cualquier lado”.

“No me siento favorito. Yo me coroné sin ser favorito ante Francisco Vargas. Oscar es un gran boxeador y tiene una muy buena esquina. Como decía (Mike) Tyson, todos tienen un plan hasta que sienten el primer golpe.

Por su parte, el entrenador Alfredo Caballero aseguró que han hecho una gran preparación, con una concentración en Los Mochis y el cierre en Hermosillo, y resaltó la importancia de la pelea entre Berchelt y Valdez, y a la vez, el duelo de esquinas ante Eddy Reynoso.

“Respetamos mucho al rival, y respetamos mucho a su equipo. Estoy muy contento de estar como rival de Eddy Reynoso. Hemos estado nominados a mejor entrenador y me ha ganado. Gracias a Berchelt y a su disciplina, sé que vamos a salir con la mahno en alto”, comentó.