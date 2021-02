Toño Mauri reaparece tras doble trasplante de pulmón por COVID

Luego de siete meses hospitalizado en Miami, Florida, el actor mexicano Toño Mauri por fin fue dado de alta tras recibir un doble trasplante de pulmón a consecuencia de las complicaciones del COVID-19.

Entre aplausos y obsequios, el histrión fue despedido del hospital rodeado del personal médico que lo atendió durante el casi año que duró luchando por su vida.

De pie y con una evidente pérdida de peso, Toño agradeció a todos los que lo apoyaron, recibiendo un cojín firmado por todo el personal que estuvo cerca de él.

Más tarde, mediante redes sociales se compartió un video en el que aparece recostado en casa platicando por zoom con el Dr. Juan Rivera, el cardiólogo responsable de su exitoso trasplante.

"Dr. Juan, antes que nada te agradezco porque tu fuiste la persona que me ha conducido por este camino, la que me ayudó cuando empezamos a llegar al hospital a que me atendieran", expresó Mauri.