Hydrafacial: un tratamiento “mágico” para la piel

La piel al igual que el resto del cuerpo humano, debe recibir un cuidado especial para mantenerse saludable. Las impurezas, la contaminación y la grasa natural que se genera pueden restarle vida a la piel, especialmente la del rostro.

Con 12 años de experiencia y miles de clientes más que satisfechos, Star Clinic Spa en Torreón se ha posicionado entre los referentes en el cuidado de la belleza corporal y facial y para este 2021, incorpora el tratamiento Hydrafacial, inventado en 1997 en el sur de California por The HydraFacial Company, un fabricante líder de dispositivos estéticos.

Es un tratamiento médico no invasivo con resultados inmediatos y que no necesita tiempo de recuperación. Realiza una hidrodermoabrasión, pero la piel no sufre porque siempre se encuentra humectada.

Esta técnica se ha convertido en Número 1 en Estados Unidos y otros países de Europa, pues sus efectos son inmediatos, dando un tono más uniforme, humedad a la piel, luminosidad, vitalidad, piel lisa y sin imperfecciones, así como poros cerrados.

La hydra-dermoabrasión usa un dispositivo similar a una aspiradora que succiona la suciedad de los poros al mismo tiempo que inyecta potentes activos en la piel para hidratarla, rellenarla y protegerla.

EL APARATO TAMBIÉN CUENTA CON DIFERENTES TECNOLOGÍAS COMO:

Ultrasonido (definición de rostro)

Cool Iron (alisa la piel)

Radiofrecuencia (firmeza)

Ionización (estimula colágeno y elastina)

Hidroexfoliación (limpieza e hidratación)

Jet de oxígeno (antioxidación)

Son aplicadas dependiendo de la necesidad de cada paciente brindándoles un tratamiento personalizado.

Una buena rutina de limpieza utilizando los productos adecuados, te permitirá tener una piel que se ve y siente más reluciente.

Recuerda que el estrés, uso de maquillaje, humo de los vehículos, o la contaminación de la calle, son factores que afectan severamente la salud de tu piel.