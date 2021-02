Su amor por la música unió a estos artistas laguneros

Tres parejas del medio artístico de la Comarca Lagunera cuentan su historia de amor y cómo fue que la música se volvió su Cupido a la hora de unirlos.

El maestro José Luis Perales dice que el amor, "es una gota de agua en un cristal, es un paseo largo sin hablar, es una fruta para dos"; Camilo le canta a este sentimiento diciendo: "Yo no tengo pa' darte ni un peso, pero sí puedo darte mis besos, pa' sacarte yo tengo poquito, pero es gratis bailar pegaíto"; mientras que Raphael expresa en una rola,"Estar enamorado es descubrir lo bella que es la vida".

Pero, ¿qué ocurre cuando el amor se mezcla con la música?, con seguridad lo primero que se le vendría a la mente es, una rola romántica como las citadas, sin embargo, en la región hay tres casos (sin ser los únicos) en los que ese sentimiento, al unirse con las notas, tuvo como resultado algo más. Alicia Sifuentes y Elí Aguiñaga, Sergio Petrucci y Linda Montelongo, Alejandro Hernández y Lucy Sarmiento conforman parejas que ,además de estar unidas por el amor, tiene en común una enorme pasión por los escenarios.

Los seis se reunieron en un parque de la localidad y aprovechando el Día de San Valentín, le presentamos sus historias de amor que comenzaron a escribirse a raíz de la música.

SE AMAN BASTANTE

Sergio Petrucci es músico; Linda Montelongo, cantante. La música unió a esta pareja de laguneros que llevan tres años de relación y hoy en día pueden decir que se encuentran igual de enamorados que cuando comenzaron.

Sergio tocaba en un grupo y Luisa cantaba en otro. Él la agregó a Facebook, comenzaron a platicar en la red social y luego en persona. La química se incrementó cuando Petrucci empezó a acudir, cuando podía, a las presentaciones de Montelongo.

"Sergio era muy insistente, insistía mucho, mucho; pero, sin duda, la forma con la que comenzó a tratarme me conquistó y hoy en día sigue siendo igual de lindo", comentó Linda.

La intérprete externó que desde niña le gusta cantar, pero no fue sino hasta los 14 años que incursionó de manera profesional en los escenarios con la creación de una agrupación.

"A la fecha sigue mi grupo que formé, se llama Lindavan, yo soy la que consigue los trabajos. Quiero llegar lejos en la música ya que le tiro a algo grande; mi idea es lanzar sencillo tras sencillo".

Por su parte, Sergio relató que comenzó a escribir su historia como músico cuando cumplió 18 años de edad.

"Al llegar a la mayoría de edad empecé a tocar la guitarra y me enamoré perdidamente de este instrumento. Actualmente soy guitarrista de La Caries, también toco en el grupo de Linda, LindaVan y también estoy en La segunda banda, que es un concepto norteño". Petrucci externó que el hecho de convivir en el mismo trabajo ha ocasionado que en algunas ocasiones tengan diferencias, sin embargo, ya cuando empieza la acción musical se olvidan de cualquier problema.

¡QUÉ SUENE LA CUMBIA Y EL AMOR!

La historia de amor de Elí Aguiñaga y Alicia Sifuentes, integrantes de Mi Barrio Colombiano, se formó desde hace 23 años. Se llevan tan bien que espera durar bastante tiempo, tal y como dicen los cuentos de hadas…"Y vivieron felices para siempre"

"El grupo nació a en los noventa. Nosotros teníamos otra cantante que inició con el grupo. En nuestro primer disco, faltando 15 días para la grabación, la cantante se fue, entonces nos comentaron que había una chica que cantaba muy bonito, se referían a Alicia; la contactamos , se integró a la agrupación y nos enamoramos. Ella tenía 14 años en ese entonces, y yo tenía 17", comentó Elí.

Los artistas llevan 23 años de relación, duraron 10 de novios y llevan 13 de casados. La rubia intérprete reveló por qué cayo rendida en los brazos de Aguiñaga.

"En un principio él no me llamaba la atención. En un evento, el me pidió que cantara la canción Evidencias y por ahí se dio el flechazo", relató la cantante.

Aguiñaga comentó que además de ser músico, es médico y eso lo mantiene muy ocupado en el día, "eso también nos ha permitido que no todo el tiempo estemos juntos, así hasta nos extrañamos".

El encargado de las percusiones en Mi Barrio Colombiano dijo que jamás se le olvidará un detalle que tuvo Alicia tiempo atrás.

" Yo tuve que irme unos años a hacer la especialidad de cirugía plástica en Monterrey. Precisamente un 14 de febrero yo salí bien cansado de estudiar y al salir, Alicia estaba esperándome por donde yo caminaba con un globo y con nuestra primera hija en brazos, Abril".

Por su parte, Alicia comentó entre risas que Elí casi no es detallista, lo que sí le gusta hacer es sorprenderla. "En una ocasión, por sus estudios pensé que no lo vería, era 24 de diciembre y sin que yo supiera me llegó y así celebramos la Navidad juntos".

Mi Barrio Colombiano estará muy activo en 2021 ya que sus integrantes lanzarán varios discos en los próximos meses.

EL MARIACHI ROMÁNTICO

Por obra del destino Alejandro Hernández y Lucy Sarmiento, intérpretes de música ranchera mejor conocidos como "Gavilán" y "Gaviota" se conocieron.

"Alejandro llegó a mi casa porque quería que un amigo de hermano le diera un raid a su hogar, yo no lo conocía y por eso fue a mi casa y yo lo miré. Ahora, les cuento que ese amigo de mi hermano y de Alejandro jamás lo volvimos a ver", dijo Lucy.

Sarmiento comentó que Alejandro, "es bien necio y bien terco", fue por eso que le dio el sí y a la fecha no me arrepiento.

"Alejandro es muy persistente. Nos conocimos y en una semana me dijo que quería ser mi novio y bueno no la dude tanto y acepté", contó la cantante.

Hernández dijo que están por cumplir 17 años de matrimonio. Se casaron el 17 de abril de 2004. "Tuvimos una fiesta muy bonita, la unión religiosa fue en la Iglesia de San Juan de los Lagos, yo me vestí de charro como debe ser", comentó el intérprete.

"Gaviota" reveló que al llevar una vida juntos tanto dentro y fuera del hogar -Ambos cantan en eventos- han tenido sus diferencias, las cuales han arreglado y de esa manera han crecido como pareja.

"Claro que hemos tenido broncas, sin embargo, eso es también lo que nos ha ayudado a mantenernos unidos. Cada problema que tenemos lo arreglamos. Si yo la he regado, le hago la barba para que se le quite lo enojado. Hace poco tuvimos un detalle porque hallamos una perrita y se me ha hecho feo dejarla en la calle, entonces estamos en el estira y afloja de que si nos la quedamos o no", relató Sarmiento. Alejandro comentó que debido a la pandemia han tenido que recurrir a otras actividades como la venta de comida.