Las Guerreras sufren quinta derrota en fila

e nueva cuenta, un mal primer tiempo de las Guerreras las privó de un buen resultado. Aceptaron tres goles en los primeros 30 minutos y cayeron 3-2 ante las Rojinegras del Atlas.

Reaccionaron en el complemento, pero no les alcanzó ante las líderes del Guardianes 2021, que junto a las Pumas de la UNAM son las mandonas de la Liga MX Femenil.

Y es que las albiverdes volvieron a tener un primer tiempo de terror, donde dieron muchas libertades ante una de las mejores escuadras del circuito rosa.

Dos tantos de Alison Rodríguez al 13' y 31' y uno más de Ana García al 27' sentenciaron el duelo en la primera parte, ante la nula reacción de las laguneras, que se tardaron en despertar y se ilusionaron en la segunda parte.

Alexxandra Ramírez al 49' y Andrea Hurtado al 82' acercaron a las Guerreras, que estuvieron cerca de arrebatar el empate, pero en cambio, se llevaron su quinta derrota consecutiva de la campaña.

Con la derrota, las santistas se quedaron con tres unidades y momentáneamente están en el puesto 14 con un juego pendiente, mientras que las Rojinegras llegaron a 19 unidades en el subliderato, que las Pumas tienen mejor diferencia de goles.

WENDY TOLEDO PIERDE EL CONOCIMIENTO

Las alarmas se encendieron en el equipo de la Comarca cuando la cancerbera Wendy Toledo, tratando de desviar un disparo pasado el minuto 50 de tiempo corrido, chocó accidentalmente con el poste, y después con la cara en el terreno de juego, por lo que el silbante Miguel Anaya tuvo que parar el partido ante la gravedad de la situación.

La arquera permaneció varios instantes tendida en su área, por lo que fue asistida por el cuerpo médico, sin embargo terminó el juego.

HABLA CAMPOS

El timonel del equipo santista, Jorge Campos, habló de la situación y sobre si debió haber salido de cambio la arquera: "pude haberlo hecho, yo me desentendí de la jugada, no me percaté realmente dónde y con qué se pegó, estábamos por realizar un cambio".

El estratega verdiblanco agregó que además estaba dándole indicaciones a sus jugadoras, por lo que apenas se dio cuenta que Toledo estaba en el suelo y que entraron las asistencias.

"Pero sí se debió haber hecho el cambio, pasó muy rápido y nos desentendimos, no nos dimos cuenta que tan grave fue la situación".

Acerca del partido señaló: "Fue una sensación mala porque se perdió, el partido fue de dos tiempos diferentes, donde en el primero no estuvimos atentos en los balones", agregando que después la reacción ya no les alcanzó.

Añadió que en el primer tiempo, la actitud del equipo dio un giro drástico, en donde pudieron encontrar los goles que les ayudaron mucho en lo anímico, aunque desgraciadamente no pudieron revertir el marcador con la desventaja en la primera parte.

"No podemos seguir regalando los primeros tiempos, es lo que ha pasado todo el torneo, tenemos que poner mucha atención y muchas cosas que no siga sucediendo porque si queremos, sumar tenemos que estar los 90 minutos bien concentrados" comentó.

3 PUNTOS suman las Guerreras en el puesto 14, mientras que Atlas llegó a 19 unidades.