HISTORIAS DE LA CREACIÓN DEL MUNDO

El Señor creó a las mariposas.

Antes de que pudiera ver cómo le habían quedado, las mariposas echaron a volar y se perdieron en los dédalos del aire.

El Señor, entonces, hizo otras mariposas. Para que no pudieran irse las fijó en el suelo y les dio el nombre de flores.

Se equivocan por eso los naturalistas. Ellos afirman que las mariposas llegan al cáliz de la flor para libar su néctar. Pero no es que las mariposas visiten a las flores; lo que hacen es visitar a otras mariposas y hacerles el amor. De ahí nacen mariposas quietas como flores y flores que se van a volar igual que mariposas por los dédalos del aire.

Tal es la verdad, pero no la conocen los naturalistas. Los naturalistas no saben tanto de la naturaleza como las mariposas.

LA PODA DE LOS ÁRBOLES

Estamos en pleno mes de febrero y a casi a un mes de la primavera y perciben nuestros sentidos ese cambio en el paisaje y vemos cómo sutilmente se va supliendo lo que representaba el invierno con el frío, la nieve y el grisáceo del ambiente y apreciemos cómo de poco a poco el astro rey se va posicionando con esplendor con sus luminosos rayos brindándonos el calor que tanto anhelábamos, vemos también cómo los colores de la vegetación van cambiando y van adquiriendo una alegoría de verdes en el follaje de las plantas, también los maravillosos colores de las flores como bugambilias, geranios y rosales y el encanto hermoso de las florecillas silvestres, nuestro olfato también se deleita en estos días con la suave fragancia de la exuberancia que en su apogeo están las flores de azahar que producen los cítricos que al cabo de un tiempo estos se convertirán en deliciosos frutos naranjas, limones, mandarinas y toronjas, estamos pues a punto de admirar con plenitud las maravillas que traerá la primavera con la belleza del paisaje que dará un explosivo agasajo a nuestros sentidos con árboles verdes, infinidad de flores, abejas, mariposas y aves que con sus alegres y variados cantos todo son un sublime acto de amor que Dios regala a nuestra vida… pero reconozcamos que todas las estaciones tienen su misión y propio encanto… y para poder disfrutar de este mágico y maravilloso mundo también debemos ayudar a la madre naturaleza para que cumpla su propósito no agrediéndola y por lo que a los arboles respecta una acción fundamental para cuidarlos, embellecerlos y prolongarles la vida es mediante la poda, que debe realizarse antes del inicio de la primavera.

Es propicio hacer una alto en el camino y reflexionar lo que los arboles significan para la vida y de esto trata el tema de hoy, de todos los cuidados que ellos requieren; hoy me encuentro ante una situación de sentimientos encontrados ya que cada vez que mis ojos ven un árbol plantado donde antes no había o que apenas fueron repuestos de aquellos que por alguna circunstancia se secaron; esta situación de ver esta positiva labor de la ciudadanía de plantar más árboles me llena de alegría, pero por otro lado me entristece darme cuenta que la mayoría de estos arbolitos recién plantados carecen de todo tipo de cuidados para su sano desarrollo, ya que no basta con sólo regarlos, sino también hay que formarlos para que cumplan su función en el medio ambiente, pues es común ver estos árboles como obstruyen el paso del peatón en las banquetas, tan sólo por no darles a tiempo una adecuada poda de formación, y que la realice una persona conocedora, con la herramienta necesaria para que el árbol no sea dañado, ya que casi siempre estos árboles mal podados se talan y no cumplen con la bella misión.

Amigo lector yo también les invito a que juntos plantemos al menos un árbol y que le brindemos las atenciones que estos requieren entre ellos la poda de formación; eso me recuerda a aquellos hijos que sus padres no se dieron el tiempo para formarlos y crecieron "chuecos" como dice un refrán conocido "árbol que crece torcido jamás su tronco endereza"

CUÁNDO PODAR

Según los expertos, la poda de árboles se recomienda hacerla durante el mes de febrero o principios de marzo, después de los días de más intenso frío del invierno y antes de la llegada de la primavera, ya que el calorcito que anuncia esta próxima estación trae consigo la brotación del nuevo follaje con el que la vegetación habrá de vestirse y estrenar nuevas hojas en la primavera; es precisamente antes y no después ya cuando los árboles estén cubiertos de follaje y se podan se daña el desarrollo o producción en el caso de frutales, muchos árboles llegan a secarse o a perder años de vida a causa de una poda a destiempo o mal realizada; es muy importante asesorarse por un experto muy especialmente en caso de huertas de frutales..

¿POR QUÉ SE DEBE PODAR?

Existen varias razones para podar:

-Salud del árbol: Para retirar ramas enfermas o con plagas.

-Formación: Para mejorar y corregir defectos en la estructura del árbol.

-Reparar daños: El árbol muchas veces se afecta de sus ramas por causas del viento o lluvia y es motivo para corregir su estructura.

-Para producción: los árboles frutales deben ser podados por un experto ya que de una buena poda depende la producción de frutos.

¡RECUERDE USAR SIEMPRE LA HERRAMIENTA ADECUADA EN CADA CASO!

Es importante que los árboles en desarrollo sean cuidados con una poda correcta para su longevidad, buen desarrollo y formación adecuada, las podas muy ligeras pueden realizarse en cualquier mes.

Finalmente deseo para todos mis amables lectores que pasen hoy un maravilloso 14 de febrero rodeado del amor de sus seres queridos y que prevalezca en sus corazones el entrañable sentimiento de la amistad.¡¡¡ FELICIDADES DE CORAZON !!!!

Y como siempre al finalizar, una reflexión de un personaje ilustre: "La verdadera amistad es como la fosforescencia, resplandece mejor cuando todo se ha oscurecido" Rabindranath Tagore, filósofo bengalí (1861-1941)

"COMUNICAR ES SERVIR"