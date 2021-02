PEQUEÑAS ESPECIES

UNA AMISTAD DE PELOS

Había una vez… Dos amigos inseparables que siempre deambulaban por las calles, simpatiquísimos que se ganaban el afecto de quien los conocía, "Chaparro y Bon", ambos de la especie canina, originarios del sufrimiento de la orfandad y de la calle. "Chaparro" un pequeño criollo con una mezcla de razas, siendo la más dominante la "welsh corgi", la característica principal de esta raza es el gran parecido a una zorra, siete kilogramos de peso, inteligente, afectuoso y hasta bromista, es el jefe de la pandilla, y "Bon" que también es una mezcla de razas acentuándose más la "beagle", de seis kilogramos y hace todo lo que dice su compañero, de carácter tranquilo, alegre, simpático y de voz armoniosa. Sus dueños una familia amante de los animales, él, colega de profesión, su esposa maestra y su par de hijos, niño y niña cursan la primaria. Antes de rescatar a estos dos pequeños pillos de la calle ya contaban con un par de mascotas, "Tiger" un noble y enorme gato que es la adoración de la señora, y "Maple" un viejo bonachón "cocker spaniel" de nueve años de edad, el consentido de mi colega. Dos veces al año nos visita el par de mascotas para pensión, vacunas y estética, mientras sus dueños salen de vacaciones, después aumentaron a cuatro los animales que nos dejan para sus cuidados, con un cargamento surtido de alimentos, especialmente para "Tiger", en broma se quejaba el jefe de familia, "cuando el gato de mi señora llega a las cuatro de la mañana le pide de comer, ella se levanta y lo consciente, en cambio, yo llego a esa hora, ni me abre la puerta, no me da un vaso de agua y me deja de hablar".

"Chaparro" es un perrito muy especial y sobre todo afable, fue el primero que llegó a la casa y realmente él adoptó a la familia, en un inicio diariamente llegaba a comer solo, en ocasiones tardaba días en regresar a casa, después llevó un invitado a quién también adoptaron, desafortunadamente padecía una enfermedad respiratoria y falleció, no sin antes hacer todo lo posible sus nuevos dueños para salvarlo. "Bon" es el nuevo amigo de "Chaparro", también fue invitado a comer un día y se quedó para siempre, ahora ambos gozan de los cuidados de la familia, gracias a ello las características de sus razas que se encontraban escondidas por el mal estado nutricional, afloraron con los magníficos cuidados. Seguido nos visitan, siempre andan juntos en la calle, son inconfundibles con sus enormes pañuelos rojos que les colocamos en el cuello cuando vienen a baño, es un signo de orgullo para ellos que hasta parece que lo disfrutan, en ocasiones mi asistente, la doctora, a su salida los lleva a la casa de ellos en su automóvil, es toda una ceremonia verles acomodarse en el carro, primero se sube "Bon" y se adueña del asiento del copiloto, luego al subirse "Chaparro" que es el jefe, inmediatamente "Bon" se pasa al asiento trasero como respetando las jerarquías, al dejarlos en casa los tienen que encerrar de inmediato, pues de lo contrario siguen al auto durante enormes distancias ocasionando que la doctora se regrese para volver a llevarlos, y ellos felices con el paseo.

No se necesita saber del comportamiento animal para darse cuenta que ellos disfrutan la vida, que se encuentran agradecidos con quien los trata bien, y sobre todo el amor que tienen sus "padres adoptivos" a esos seres indefensos que de seguro pasaron un verdadero calvario en las calles sufriendo hambre y vejaciones antes de ser rescatados.

Una gran felicitación a las personas que les brindan cuidados y hogar a esas criaturas indefensas, que nos demuestran que en ellos también existe el agradecimiento y el valor de la amistad.

Han pasado tres lustros desde que conocí a mis viejos amigos, probablemente ahora caminen juntos en el cielo de los perros con sus enormes pañuelos rojos visitando a San Pedro. Los vuelvo a recordar gratamente cuando saludo aquella niña, dueña de "Chaparro y Bon", convertida en una gran colega.