Vuelven a suspender fiesta masiva en Lerdo

A unos días de que el estado de Durango cambie a amarillo en el semáforo de riesgo epidemiológico, las reuniones masivas en Lerdo no cesan. Las autoridades municipales lograron suspender un segundo evento registrado en la semana que recién concluyó.

A dos días de haber dispersado una reunión con más de cien asistentes, el departamento de Prevención Social suspendió un evento con la presencia de por lo menos 70 personas que no cumplían con las medidas preventivas contra el SARS-CoV-2.

La fiesta se realizaba en el bulevar Villa Jardín, en la colonia Jerusalén, según lo confirmó el encargado del departamento, Gustavo Lastiri López.

Fue el pasado miércoles cuando se dispersó una fiesta con más de cien invitados en la colonia Villas del Monte, al norponiente de la ciudad. Los asistentes tampoco cumplían con las medidas preventivas que exigen las autoridades de salud para evitar la propagación del virus SARS-CoV-2 causante del COVID-19.

Asimismo, el responsable de Prevención Social indicó que desde las primeras horas del sábado, se efectuó una revisión en los comercios de la ciudad para supervisar el cumplimiento de las medidas sanitarias impuestas en el estado, por el semáforo epidemiológico aún vigente que es el de color naranja, es decir, de riesgo alto de contagio.

Recordó que desde el viernes inició el operativo especial del fin de semana, el cual encabeza Prevención Social, en coordinación con Seguridad Pública y Alcoholes, con el cual se supervisará el cumplimento de las medidas sanitarias.

Lastiri López exhortó a la ciudadanía a evitar realizar fiestas que puedan generar la propagación de casos nuevos de COVID-19, así como cumplir con las medidas sanitarias al visitar alguno de los comercios de la ciudad para comprar artículos relacionados con el 14 de febrero.

Cabe recordar que será a partir de este lunes 15 de febrero que Durango pasará de naranja a amarillo en el semáforo de riesgo epidemiológico, el cual indica que el riesgo de contagio es menor. Sin embargo, las autoridades estatales y municipales, exhortaron a la ciudadanía a no bajar la guardia.

70 PERSONAS fueron detectadas en el festejo que se realizaba en la colonia Jerusalén.

Reuniones

Festejos no paran. *Mientras el semáforo no cambie a color amarillo, las reuniones masivas están prohibidas. * El miércoles se suspendió un evento con poco más de cien asistentes en la colonia Valle del Monte * Este viernes se suspendió un evento con poco más de 70 personas en la colonia Jerusalén. * Piden a la ciudadanía no reunirse en este 14 de febrero. *Al día de ayer, Lerdo cuenta con un acumulado de 1,870 casos de COVID-19 así como 93 defunciones.