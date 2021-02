Aguirre espera un duelo complicado ante los Guerreros

Javier Aguirre espera un partido complicado hoy ante los Guerreros, de los que destacó que hacen valer su condición de local.

"Es un partido complicado porque Santos hace valer su condición de local, juegan bien, juegan intenso, en la pretemporada nos hicieron sufrir, es un partido de los que va a probar si estamos en la línea correcta", mencionó el técnico de los Rayados.

El "Vasco" siente que la Liga MX no está muy alejada de las grandes Ligas internacionales. "En el 2001 fue mi último partido aquí México, aquella final que perdimos con Santos y, en estos 20 años de liga, sí que hay una evolución. El torneo Sub-20, Sub-17, la participación de las mujeres, el futbol femenil, le ha dado mucho crecimiento a la Liga MX. Es muy difícil que un equipo de Primera División no tenga las instalaciones como las hay en Europa. No hay duda de que estamos entre las diez primeras del mundo", dijo.

Aguirre ya llevó a su esposa Silvia a conocer el estadio BBVA y las instalaciones de El Barrial. "Son de primer mundo, como las mejores que hemos conocido".

Monterrey, tercer lugar de la competencia, no ha recibido gol en contra, aunque no es algo que le interese presumir al técnico. "No tenía ni idea, ni era mi interés. Lo único que vale es de momento clasificar, entrar a la Liguilla y afrontar cada paso. Nuestro objetivo es entrar a la liguilla, jugar cada día mejor, intentarlo por lo menos, conseguir una cantidad de puntos para entrar a la Liguilla. Si eso se va consiguiendo, récords o números importantes que en años anteriores, bienvenido, pero no es nuestro objetivo primario. Lo nuestro es clasificar, llegar lo mejor posible y que lleguemos sanos y fuertes y lo demás es lo de menos".

Javier Aguirre salió para acallar las críticas que han caído sobre el delantero Rogelio Funes Mori, y su falta de gol en las últimas jornadas: "Rogelio está en el sitio, siempre está ahí, gana arriba un par de jugadas, abre pared, te insiste. Vincent, Loba y Plátano tienen otras características, pero estoy tranquilo porque pueden jugar por fuera, uno delante de otro, el equipo está bien cubierto. Esto es de rachas, los goleadores como él arrancan el campeonato con tres goles en dos partidos y luego entran en ese momento que el portero le saca un mano a mano. Estoy contento con Rogelio, estoy muy tranquilo. No me obsesiona que sea el delantero centro el que tenga que hacer los goles. Les pido más acompañamiento a los jugadores de medio campo, a los laterales. Estoy contento con el accionar del equipo en general y de Rogelio en particular".