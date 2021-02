'Bronco' Lara noquea a Josh Warrington

l boxeador mexicano Mauricio "Bronco" Lara llegó a Londres con las apuestas en contra por 15-1. Su rival, Josh Warrington estaba invicto en 30 peleas, pero el capitalino no se achicó y con un ataque fulminante en el noveno episodio venció al excampeón pluma de la Federación Internacional de Boxeo (FIB), cetro que dejó vacante hace unas semanas.

Pero eso a Lara no le importó, a sus 22 años, su mente estaba fija en poner su nombre en el panorama boxístico mundial, y tras noquear en la Wembley Arena, consiguió el objetivo. Es cierto que Warrington no había subido al ring en más de un año debido a los problemas de promoción generados por la pandemia de COVID-19, pero el británico dominaba la riña en los primeros rounds, hegemonía que acabó en el cuarto asalto cuando fue enviado a la lona por el "Bronco" mexicano, con un primer aviso de lo que era capaz de hacer con su puño izquierdo.

El británico sobrevivió a la cuenta y tuvo reposo en los siguientes rounds, hasta el noveno, cuando Lara salió a liquidar la batalla con una zurda educada que redondeó un nocaut indiscutible. Llegó su victoria 22 como profesional, 15 por la vía rápida, mientras que tiene dos derrotas.

"Ha sido una gran noche. Estoy muy feliz por mi familia y por toda la gente de México. Trabajamos muy duro para esto y funcionó como lo planeamos. Nuestra confianza fue porque creímos que podíamos hacerlo. Quiero agradecer al Reino Unido por la cálida bienvenida", declaró ayudado por un intérprete al finalizar el combate.

Agregó que la estrategia fue trabajar round por round y después del cuarto no quiso cansarse. "Sabemos que Warrington es el boxeador número uno en la división. Me voy con un gran sabor de boca. Hay un matiz de tristeza por no haber sido por un título mundial, pero eso puede llegar en el futuro", afirmó.