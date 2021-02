Guerreras pierden en duelo marcado por incidente de Wendy Toledo ante Atlas

Pese a dar pelea en el complemento, las Guerreras cayeron 3-2 en Guadalajara ante las líderes de la Liga MX Femenil, las Rojinegros del Atlas.

Un par de goles de Alison González y uno más de Ana García en la parte inicial, sentenciaron el duelo a favor de las tapatías.

Por las albiverdes, descontaron Alexxandra Ramírez y Andrea Hurtado. La cancerbera Wendy Toledo, se golpeó con el poste, por lo que permaneció varios instantes tendida en su área, por lo que fue asistida por el cuerpo médico del equipo lagunero.

El gol de @alexxandra_rami con el que descontamos en el marcador. ¡QUÉ DEFINICIÓN DE NUESTRA GUERRERA! #ModoGuerrero ⚔️ pic.twitter.com/VAR0qiNMPU — Club Santos Femenil (@ClubSantosFem) February 13, 2021

Al final del encuentro, el timonel del Santos Laguna Femenil, Jorge Campos habló de la situación y sobre si debió haber salido de cambio la arquera "pude haberlo hecho, yo me desentendí de la jugada, no me percaté realmente dónde y con qué se pegó, estábamos por realizar un cambio".

El estratega santista agregó que además estaba dándole indicaciones a sus jugadoras, por lo que apenas se dio cuenta que estaba en el suelo y que entraron las asistencias.

"Pero sí se debió haber hecho el cambio, pasó muy rápido y nos desentendimos, no nos dimos cuenta que tan grave fue la situación".

