¿'Mane' y 'Jawy' quedan fuera de nueva temporada de AcaShore?

Hay una mala noticia para los seguidores de Acapulco Shore porque la pareja principal, Manelyk y Jawy, no estará en la octava temporada.

La fecha de estreno para el lanzamiento oficial de Aca Play Xtremo, el programa previo a la octava temporada de Acapulco Shore, será el 23 de febrero a las 22:00 horas cuando se estrene en México, a través del canal de televisión cerrada, MTV Latinoamérica.

Para esta temporada están: Tadeo, Talía, Jay y Chile; también participaron la Nacha Michelson, Fernando, Ramiro, María, Víctor, el doctor Pepe Arana, Diana Chiquete y Celia Lora.

Celia Lora, por su parte, respondió: "Depende de que yo quiera estar; pero el dinero no es un tema; no, fíjate que no. No le digas a MTV, pero no".

