Por terminar, la semana 2

Este domingo termina la segunda semana de la Siglo Manía y qué mejor regalo del Día del Amor y la Amistad, que un buen billetón que tiene listo el Tecolote para volver a repartir entre todos nuestros lectores de La Laguna, muchos ansiosos por no quedarse con las manos vacías. Así que no pierdan tiempo y en familia o pareja revisen con lupa ese tarjetón para llenarse los bolsillos, de no ser así, OJO quedan cuatro semanas y en una de esas la tercera es la vencida. Si ya ganaste puedes volver a ganar un billetón con el mismo tarjetón.

REGISTRA TU TARJETÓN Si ya tienes completos los 15 números de la columna de la semana del 8 al 14 de febrero, ya puedes registrar el tarjetón en este momento leyendo el código QR con la cámara de tu celular o ingresando a nuestro sitio de siglomania.com Para hacerlo por teléfono tendrás que esperar hasta mañana para marcar al 871 7591201 y te atenderemos de 10:00 de la mañana a 6:00 de la tarde, el último día es el martes. En las tres opciones te realizaremos tres preguntas muy fáciles, que saldrán de la INFO-TRIVIA que apareció desde el viernes. LOS PERIÓDICOS LA LLAVE PARA TU BILLETÓN Guarda las siete ediciones de la Siglo Manía que tendrás que presentar cuando recojas tu billetón, luego de verificarlo te devolveremos tu tarjetón para que sigas participando en las siguientes semanas de la Siglo Manía, son 6 semanas de juego.