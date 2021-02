¿Quién es Kendall Jenner y por qué ha sido tendencia últimamente?

Este fin de semana en redes sociales, Kendall Jenner de 25 años de edad ha permanecido en las principales posiciones de tendencias a nivel mundial por unas recientes fotografías de San Valentín.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida de Kendall (@kendalljenner)

Aunque cuenta con más de 151 millones de seguidores en Instagram hasta el día de hoy, hay miles de personas que no saben quién es y qué se han cuestionado su identidad en las últimas horas.

Actualmente Kendall es una de las modelos más cotizadas de la industria, pero comenzó a ser 'figura pública' desde los 12 años de edad al aparecer en el reality show, Keeping Up With The Kardashians.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida de Kendall (@kendalljenner)

Es media hermana de Kim, Koutney y Khloe Kardashian y hermana de la empresaria multimillonaria de 23 años, Kylie Jenner.

La familia tomó popularidad desde el comienzo de la década del 2000, cuando la mamá del clan, Kris Jenner promovió a todas sus hijas entre la socialité de Los Ángeles, California, siendo vinculadas entre las mejores familias.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida de Kendall (@kendalljenner)

Las dos menores de la familia son hijas del exatleta olímpico, Bruce Jenner, quien se reveló transgénero tras el divorcio con Kris, presentándose ahora como Caitlyn Jenner.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida de Kendall (@kendalljenner)

Rodeadas de escándalos, filtraciones de contenido explícito, empresas y pleitos familiares públicos, han logrado permanecer en el ojo público por más de una década.

Sin embargo, Kendall ha sido la que más se ha alejado de los reflectores desde que cumplió la mayoría de edad, pues desde hace dos temporadas ella se ha negado a formar parte de las grabaciones del reality, el cual terminará este 2021 tras 14 años al aire.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida de Kendall (@kendalljenner)

Kendall ha participado en exclusivas pasarelas de la industria de la moda como Victoria 's Secret, Estee Lauder, Calvin Klein, Alexander Wang, Versace, Fendi, Moschino, entre otras.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida de Kendall (@kendalljenner)

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida de Kendall (@kendalljenner)

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida de Kendall (@kendalljenner)

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida de Kendall (@kendalljenner)