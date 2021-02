Jeque de Qatar causa polémica tras negar saludo a mujer árbitro en Mundial de Clubes

Edina Alves Batista, Neuza Back y Marisna de Almeida, fueron las encargadas de dirigir dicho encuentro, y a quienes Khalifa Al-Thani, ignoró tras hacer choque de puños con jugadores y miembros del cuerpo arbitral que pasaron frente a él.

Cabe señalar que, la FIFA presumió que para esta competición se incluirían mujeres, sin embargo, esto no le interesó a Al-Thani, hermano del Emir de Qatar, quien negoció que el país fuera sede de la próxima Copa del Mundo.

Sheikh snubs shake: Qatari royal refuses to acknowledge female officials with a fist bump during FIFA Club World Cup awards ceremony- pic.twitter.com/BmeebGjgVt