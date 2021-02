A sus 75 años, María Rita decidió casarse por primera vez en su vida. La mujer, de edad avanzada, dijo que nunca es tarde para encontrar el amor y que ahora está más feliz que nunca al lado de Ricardo Benjamín, con quien vive desde hace 12 años. Ambos aseguran que hay mucho cariño, que están enamorados y que se sienten ilusionados pues tienen muchas cosas en común.

"Llega una edad en la mujer que a lo mejor dices 'ya me quedé soltera para siempre' pero el amor nunca llega tarde, yo lo veo en mi persona, me llegó el amor y llegó para siempre, yo lo amo, yo me enamoré de él, es más, yo lo enamoré, yo lo quiero mucho, yo lo amo, yo lo cuido. Yo le digo a él que el amor no se dice, se demuestra con hechos" dijo doña Rita mientras lanzó una carcajada.

Ricardo Benjamín tiene 71 años, ya se había casado anteriormente pero se quedó viudo. Por eso ahora se siente afortunado de haber conocido a María Rita y de compartir su vida con ella, además de que asegura que para el amor no hay edad.

La feliz pareja formalizó ayer su historia de amor. Contrajeron matrimonio por la vía civil en una ceremonia que se realizó en Ciudad DIF Torreón, en el marco del Día de San Valentín. Sus testigos de honor fueron el alcalde Jorge Zermeño Infante y la presidenta honoraria de dicho organismo, Astrid Casale de Zemerño. Este año la pandemia por el COVID-19 modificó el formato de las Bodas Comunitarias 2021 que organiza el Sistema DIF de Torreón.

Un total de 150 parejas contrajeron matrimonio por la vía civil pero en esta ocasión y para evitar aglomeraciones, no hubo festejo masivo en la Plaza Mayor. Faltó la música en vivo, el banquete y las y los invitados de los novios y novias.

Ayer, solo se realizó una ceremonia al civil de forma simbólica en las instalaciones de Ciudad DIF. Además de Rita y Benjamín, asistieron otras dos parejas.

También quedaron unidos en legítimo matrimonio con todos los derechos y obligaciones que la ley otorga, Alejandro Antonio Lara y Alicia Gabriela Márquez Orozco; y Jesús Ricardo Alderete Argamedo y Joselyn Fernanda Quiñones Ríos.

Las jueces que celebraron los tres matrimonios fueron María Elena Patricia Cedillo Martínez, titular de la Oficialía número 2 del Registro Civil; Carolina Judith Ortiz Aguilar, titular de la Oficialía número 19 del Registro Civil; y María Susana de la Paz Calero, titular de la Oficialía número 27 del Registro Civil.

Al final, no hubo el tradicional beso, únicamente fue el choque de puños como un gesto de saludo, respeto y celebración.

Los nuevos esposos obtuvieron su trámite ante la Dirección Estatal de Registro Civil de manera totalmente gratuita, pues únicamente tuvieron que erogar 200 pesos para los exámenes prenupciales.