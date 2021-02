Escasez de agua se agudiza en Lerdo

El problema del abasto de agua en el municipio de Lerdo no solo no se resolvió este fin de semana, sino que se agudizó en la zona Centro, donde la situación no había sido tan marcada.

De acuerdo con vecinos cercanos a la Plazuela Juárez, por la calle Morelos, ayer no hubo ni gota de agua durante todo el día, situación que los sorprendió. Lo mismo reportaron los vecinos de la calle Ocampo, donde solo una gota se lograba escapar por las tuberías, por lo que algunas familias optaron por comprar garrafones de agua. Del otro extremo de la ciudad, por la calle Belisario Domínguez, la situación es similar; sin embargo, en esta zona reportan una baja presión desde hace cuatro semanas, pero ayer el abasto fue casi nulo. Por otra parte, vecinos de Valle del Sol reportaron que siguen "sin novedades" en cuanto al abastecimiento de agua, que desde hace más de un mes vienen sufriendo. También denunciaron la falta de apoyo por parte de la autoridad con la entrega de pipas de agua. "Seguimos en las mismas. El día de ayer (jueves) apenas pasó una pipa y no me quiso dejar agua porque la manguera no alcanzaba, pero dijo aquí en la esquina anda otra, ahorita se la mando porque ellos traen una motobomba, pues se fueron las dos pipas y ninguna regresó, entonces seguimos en las mismas, no tenemos agua y no hay presión", comentó Guadalupe, vecina del sector. El martes pasado, el alcalde Homero Martínez informó que el pozo número 2 del Sistema San Fernando ya se encontraba en operaciones desde la noche anterior, por lo que esperaba que este fin de semana se regularizara el servicio, lo cual no sucedió. En aquella ocasión, el edil pedía a la ciudadanía "que nos aguante, el tema del abasto a final de esta semana debe haber suficiente agua en las casa, porque la presión va ser menor obviamente porque hay menos agua en las tuberías pero, una vez que echando andar los cuatro pozos se va regularizar y solo deberá subir el agua al primer piso sin problema". Los afectados comentaron que "sí aguantan", como pidió el alcalde, pero siempre y cuando se les atienda con pipas mientras se regulariza el abasto. 👍 me gusta 😍 me encanta 🤣 divertido 😮 sorprendido 😡 enojado 😢 triste