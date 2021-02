Entregan en SP apoyos a ganaderos

Este viernes autoridades municipales de San Pedro entregaron en una primera etapa 40 toneladas de suplemento alimenticio para ganado a productores del sector social.

Se trata maíz rolado y el proyecto contempla la entrega de hasta 100 toneladas, pues el año pasado se facilitaron 90; el cual mediante el programa que lleva a cabo el Municipio, el productor solamente cubre 140 pesos por bulto cuyo peso es de 40 kilos, que es la mitad del costo en el mercado.

En el evento que se organizó para hacer la entrega los productores de ganado de traspatio sugirieron a las autoridades se contemplara que se les apoyará también con la compra de sal mineral, petición que fue aceptada para lo cual se destinarán 50 mil pesos por parte del municipio.

De acuerdo a la explicación que dio el director de Fomento Agropecuario, Édgar Sepúlveda lo que respecta a programa de alimento para el ganado caprino y bovino, de productores del sector social, puede beneficiarse hasta con 15 bultos por productor, y debido a que hay capacidad para entregar hasta 100 toneladas, los interesados deben llenar la solicitud y entregar la documentación requerida, pues incluso de dijo que en está ocasiones se extendió el plazo para integrar los expedientes ya que el año pasado se realizó solamente hasta el mes de febrero.

Agregó que transformando el máximo de bultos que está contemplado dentro de dicho apoyo, dentro del inventario ganadero, se contempla que por cada 2 vacas se entrega un bulto de alimento o de maíz rolado, en tanto que para los caprino son 10 cabras o borregas, por bulto.

Se especificó que en está ocasión para hacer el debido registro de hato ganadero se solicitó el apoyo del representante en la región Laguna, del Sistema Nacional de Identificación Individual de Ganado (Siniiga), Sergio González, por lo tanto se instaló una ventanilla al municipio para que los productores pudieran hacerlo.

"Estamos en la mejor disposición de seguirlos apoyando y reiterarles el compromiso que tenemos como institución y que sigan accediendo a este importante proyecto" dijo el representante regional de Siniiga.

Según se dijo al registrar los animales no solo se cumple con los lineamientos que cubrir, también ayuda a que algunos se aprovechen, ya que el año pasado recibieron el apoyo pero, cuando se hizo la revisión resultó que no tenían ni un animal.

"Me preocupa, que el campo se nos está haciendo grande, los productores se nos están haciendo grandes y no quiero que se nos vayan a desanimar los jóvenes de seguir con una tradición que San Pedro tiene, incluso es el origen del municipio es fundamentalmente agropecuario y yo sé que el campo es difícil, que ustedes batallan sobre todo hasta que no llega el primer riego y por eso claro que le entramos a los apoyos", dijo la alcaldesa Patricia Grado Falcón.