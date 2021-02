¿Cómo celebrar San Valentín a través de Internet?

Está por llegar el día más romántico del año. Pero este 14 de febrero se celebrará de una manera diferente y, como en los últimos meses, el internet, las redes sociales y las apps serán grandes aliados para poder festejar de manera segura. Solo como un ejemplo podemos mencionar a Twitter que nos recuerda que el Día de San Valentín no es solo para los enamorados.

A través de un comunicado la plataforma compartió que sus usuarios han demostrado que el amor tiene muchas formas. "Si estás buscando a alguien que te mueva el piso, así sea de risa durante el Día de San Valentín, quizás solo necesites dejar que Twitter haga lo suyo".

Estos son algunos de los personajes que encontrarás en Twitter a propósito del 14 de febrero:

Existen los solteros que deciden darse –¿por qué no?– un "cariñito" en estas fechas. Así como lo anunció Andrés González (@agonzr), quien además deleita con frases diarias sobre la vida cotidiana a sus seguidores.

Entre ese mar de perfiles, se encuentran los infaltables: ¡los memes y grinches del amor! Este espécimen Twittero se dedica a hacernos reír mostrándonos el lado más sarcástico, irónico y hasta cierto del amor y la amistad. Nos lo recuerdan perfiles como Tuiteo Tuit (@tuiteotuit), quien en una oportunidad encontró en el cubrebocas ¡su relación más estable!

Muchas personas dicen que "no recuerdan cuándo se unieron a Twitter", y eso está bien, hasta que llega tu notificación de aniversario. Para Angélica Ferrer (@angejackeferrer) su aniversario Twittero más reciente fue el mejor momento para acordarse de las cosas bonitas que le ha dejado estar aquí; haber conocido a su novio, que sigan su trabajo y "reírse con ella".

Y para terminar esta selección, ¿por qué no hacerlo con una dosis de memes? Sí, también el amor platónico forma parte de esta lista y no podemos irnos sin recordar una de esas canciones que todo mexicano y mexicana conocen, ‘Desvelado’ de Bobby Pulido, después de que Horchatita de Avena (@1HelenaConH) la retomara así:

Hallar a la persona indicada es el sueño de varias personas, pero este Tweet de Dr. Docetaxel (@mr_chicken_18) nos pega en el corazón por una gran razón: es honesto con lo complicado que puede ser. Twitteros y Twitteras, ¿quién alza también la mano?

¿Has sido protagonista de alguna historia de amor que haya comenzado con un Tweet? Si es así, súmate a la conversación este San Valentín con #NadaCursi y forma parte de esta celebración mundial.

Apps de citas en apogeo

Un estudio de Human Connections Media señala que en México el mercado del amor representa casi el 30% del mundo y que los mexicanos seguimos creyendo en las relaciones con una proporción más baja de rupturas que el mundo (-43%).

También señala que cerca del 30% de la población mundial está en la búsqueda de una pareja (al sumar las personas solteras y las que estuvieron en pareja y ya no lo están). En México no estamos lejos de los datos mundiales. Las personas "en la búsqueda" ascienden al 27%.

A pesar de que los mexicanos prefieren buscar a su media naranja a través de amigos, familiares y encuentros sociales, de acuerdo con el análisis, la tendencia ha tenidos que cambiar como consecuencia de la Covid-19 tanto que, en todo el mundo, la tasa de crecimiento promedio de usuarios de apps de citas en el último año llegó a 8%.

Y es que, como explica Human Connections Media, las propias plataformas tomaron la decisión de transformarse según las circunstancias. Por ejemplo, Tinder lanzó su de videollamada one to one; Happn agregó un mapa de usuarios cercanos para que los vecinos se conocieron; Bumble registró un incremento del uso de chat, llamadas y videollamadas, solo en México aumentaron 45% los mensajes en la segunda semana de marzo y la última del mes y las videollamadas aumentaron 14 minutos.

En el informe también se señala que en México se estima que el 0.5% de los usuarios de internet cuenta con alguna aplicación de citas. En cuanto al perfil tienden a ser más hombres y personas jóvenes, el 69% tiene menos de 35 años.

En cuanto a las razones de uso de este tipo de aplicación se menciona en primer lugar la búsqueda de una relación formal. Sin embargo los encuentros casuales no se quedan atrás y también son una posibilidad interesante para los mexicanos.