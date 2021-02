Andrés Ibargüen admite problemas extracancha en su salida del América 

Andrés Ibargüen, fue el último refuerzo de Santos Laguna para el torneo Guard1anes 2021 luego de hacerse efectiva su transferencia y salida del Club América.

A pocos días de su presentación con los Guerreros, Ibargüen compartió en una entrevista para Fox Sports lo que vivió durante última etapa con los Águilas, con quienes tuvo muy poca participación.

“Lastimosamente me lesiono y me da COVID, y son cosas que no están en el presupuesto. Fueron cosas difíciles que mucha gente de pronto no sabe, hubo un acercamiento para lo económico, que por ahí no nos habíamos puesto de acuerdo; y después dicen que hay una posibilidad de salida, que esperaba que me hubieran dicho con anterioridad para yo también ver otra propuesta, pero ya medido el torneo es difícil, igual me seguí preparando y empecé a tener minutos. Después, con la decisión de que no me iban a poner si no hacían lo que ellos decían, yo dije ‘no pues tampoco es lo que diga el club nada más, yo tengo algo firmado y no me pueden tampoco amedrentar con eso’”, contó.

Además, aseguró que tras no llegar a un acuerdo, el América le dio aviso que podía quedarse sin equipo, como había pasado con otros compañeros.

"ME DIJERON QUE ME IBA A QUEDAR SIN JUGAR"#LUPenCasa Andrés Ibargüen compartió cómo fue su último semestre en el América, donde se presentaron cuestiones extra cancha que lo fueron marginando de participar con el equipo pic.twitter.com/V3PMgOgT3V — FOX Sports MX (@FOXSportsMX) February 12, 2021

“Empezó como que menos me tenían en cuenta, ya eran más cosas extradeportivas, pero igual me seguía preparando; me doy cuenta que no va a estar Miguel (como director técnico), era un entrenador nuevo y de pronto me podía dar oportunidad; estoy en mi primer partido, y de la noche a la mañana desapareces”.

El jugador colombiano, aseguró que tenía diferentes ofertas, sin embargo, él decidió venir a Santos.

“América quería que fuera a donde ellos quieres y con quien ellos quieren; la forma en la que de pronto quieren, pero si es así yo no tengo problema, yo no puedo ir a donde me digan y con la cosas contractuales que quieren; si se va a hacer una venta, como es en toda venta yo tengo mi porcentaje o mi concepto, lo contractual lo maneja mi representante, lo manejamos nosotros”, explicó.