Anuncia Aispuro que Durango pasará a semáforo amarillo

El gobernador del estado, José Rosas Aispuro Torres, anunció a través de sus redes sociales que Durango pasará a semáforo epidemiológico en amarillo.

"Quiero compartirles que el próximo lunes #Durango pasa a Semáforo Epidemiológico Amarillo, por lo que se abrirán más actividades. A pesar de este avance le pido a la sociedad que no nos confiemos, no es momento de relajar los protocolos, el peligro no ha pasado. #NoBajesLaGuardia", publicó en su cuenta de Twitter.

Quiero compartirles que el próximo lunes #Durango pasa a Semáforo Epidemiológico Amarillo, por lo que se abrirán más actividades. A pesar de este avance le pido a la sociedad que no nos confiemos, no es momento de relajar los protocolos, el peligro no ha pasado.#NoBajesLaGuardia — José R. Aispuro T. (@AispuroDurango) February 12, 2021

Lo anterior significa que todas las actividades laborales están permitidas, cuidando a las personas con mayor riesgo de presentar un cuadro grave de COVID-19.

Otra característica de este semáforo es que el espacio público abierto se abre de forma regular, y los espacios públicos cerrados se pueden abrir con aforo reducido.

Como en otros colores del semáforo, estas actividades deben realizarse con medidas básicas de prevención y máximo cuidado a las personas con mayor riesgo de presentar un cuadro grave de COVID-19.