¿Soltero en San Valentín? estas son las series y películas que no te puedes perder

Gran parte de la industria musical y cinematográfica nos ha vendido la idea de la felicidad que se alcanza estando en pareja; mientras que los solteros son mostrados como desdichados que se sienten incompletos (aún cuando sean exitosos en su trabajo y tengan un círculo de amigos muy queridos).

Afortunadamente, la idea del amor romántico y fuente absoluta de la felicidad va derrumbándose poco a poco, reinventando las fórmulas que fueron utilizadas durante mucho tiempo antes en el cine.

Por ello, aquí te tenemos algunas sugerencias de películas y series que puedes disfrutar en San Valentín.

How To Be Single

Como su nombre lo dice, es un ligero manual de cómo comenzar a ser soltera (o soltero) luego de estar en una relación de muchos años como le sucedió a Alice, una joven que después de darse un break de su relación de cuatro años, terminan dándose cuenta de que no quieren lo mismo y terminan.

Alice deberá aprender a ser soltera de nuevo y enfrentarse con un estilo de vida opuesto al que llevaba.

LOVE

Serie original de Netflix. Aunque si tenemos como protagonistas a una pareja, te ayudará a tener una perspectiva mucho más fresca y realista de cómo funcionan las relaciones actualmente.

Conocerás las distintas formas de ver la vida de Mikey y Gus, quienes, dentro de sus diferencias, buscarán la forma de entenderse el uno al otro.

Gilmore Girls

Sí, nos referimos a la serie de Warner que comenzó en el año 2000 y siguió la historia de Lorelai y Rory a lo largo de siete temporadas. La razón de estar en esta lista, es que aún cuando ambas pasan por distintas relaciones a lo largo de la serie, siempre fueron mujeres fuertes e independientes, con sus objetivos claros y metas personales.

Las relaciones, si bien tuvieron su tiempo y momento, no regían su vida ni se veían condicionadas a tomar decisiones a partir de estas.

Animals

Después de una década viviendo juntas en una amistad codependiente, esta se ve afectada cuando una de ellas comienza a salir con un pianista.

La química entre las protagonistas te llevará a poner en perspectiva tus propias amistades y la importancia dedicada a cada una, ya que las seguirás por los bares de mala muerte y clubs de Dublín.

Adaptación de la novela del mismo nombre de Emma Jane Unsworth.

Frances Ha

Protagonizada por Greta Gerwig, interpreta el papel de una bailarina que se encuentra en la crisis de los 25 cuando su mejor amiga se muda de su apartamento. Podemos ver como intenta llenar el vació con un viaje fallido y visitas a su familia. El reencuentro con su amiga resulta tan conmovedor (o más) que cualquier declaración de amor.