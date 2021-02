Julio Furch aún marcha en muletas tras operación por lesión

Después de la lesión que sufrió el pasado 5 de enero en un partido amistoso de pretemporada ante Leones Negros, el delantero rojinegro Julio César Furch va viento en popa con su rehabilitación, tras la cirugía en el tobillo izquierdo.

Mediante un comunicado, Atlas informó que "Julio Furch se encuentra en la tercera etapa de su rehabilitación, iniciando con trabajos de descarga parcial de peso, es decir, marcha con muletas, con apoyo parcial del pie operado; además realiza ejercicios de tronco superior.

Al concluir esta fase, la cual será cuando Julio ya pueda caminar sin ayuda de las muletas, trabajará los arcos de movimiento faltantes, la propiocepción y la fuerza, para luego iniciar con la readaptación en cancha de los gestos deportivos específicos, con pelota", indicó Atlas en el comunicado.

"Es difícil estar afuera, ver un partido desde afuera es complicado, pero apoyando al equipo, que por ahí necesitan del apoyo de todos, pero el proceso va bien, conforme a lo que me dijo el doctor, y voy con ganas, siempre todos los días de salir de esta situación, de estar con mis compañeros y contando los días para volver", dijo el delantero argentino, a quien le faltan por lo menos mes y medio de rehabilitación para volver a las canchas.

"Lo importante es regresar bien y no recaer en la lesión que puede pasar por no hacer una buena recuperación, hay que respetar los procesos, el tema del ligamento está cumpliendo varios días de cicatrización, hay que esperar que pueda estar bien para no sufrir alguna lesión extra", afirmó.

JULIOOOOOO, QUÉ GUSTO DE VERTEEEE Un placer saludarte a nuestra llegada al Estadio Jalisco, @julitofurch #ModoGuerrero ⚔️ pic.twitter.com/V66cHAmcix — Club Santos (@ClubSantos) February 6, 2021