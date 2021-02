Las historias de amor inundan febrero, sin embargo hay también corazones rotos que en estas semanas no encuentran su espacio entre el romance colectivo.

Los relatos de desamor y desencuentros son también el pan de cada día y únicamente una enorme capacidad interpretativa como la que posee Yuri en su voz, es capaz de retratar a detalle el sentimiento de un alma desgarrada por la ruptura, de una mujer perdida en su recién estrenada soledad, un reclamo al oído de quien ya partió sin mirar atrás…

¿Dónde quedo yo? Es el título de este nuevo tema que el respetado autor del género regional mexicano, Joss Favela ha compuesto para Yuri y desde hoy ya se encuentra disponible en plataformas.

" Este tema explora el sentimiento de quien termina una entrañable relación de amor… muy a su pesar. El momento del abandono en el que encontrar de nuevo un camino hacia la felicidad parece improbable y el sueño de estar de nuevo reunidos resulta imposible. Es así como la voz de Yuri narra desde lo más profundo de sus entrañas, con su potencia, con su imponente presencia, con ese volumen que la distingue, esta vez se quiebra ante el dolor de una historia que ha terminado ya", dice un comunicado de Sony Music.

“Y ahora dices que te vas, como si fuera tan normal, como si yo no te quisiera, como si a mí no me doliera…”

El video que acompaña este tema fue filmado en la colosal Hacienda de Uayamón, en Campeche, como una metáfora perfecta de la canción. Es un fino reflejo del sentimiento de una mujer que ha sido abandonada, que se encuentra rota y que aún así muestra lo mejor de sí, desplegando sus alas y en un intento de tomar vuelo de nuevo en medio de tanta naturaleza que para ella, en este momento, no es visible en su soledad sin darse cuenta que ella misma forma parte de la belleza de cada cuadro. El video se llevó a cabo bajo la realización de la misma Yuri quien además contó con el talento de dirección de Óscar Quintero.