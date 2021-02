Aprueba Cabildo de Gómez Palacio cuenta pública del 2020

Ayer jueves en la sesión ordinaria de Cabildo número 58 de Gómez Palacio fueron aprobados por mayoría los dictámenes presentados por la Comisión de Hacienda y Administración Pública respecto a los estados financieros del 2020 y la cuenta pública correspondiente a ese mismo año.

Por mayoría se aprobó el estado de situación financiera correspondiente al mes de diciembre del 2020; la modificación a la Ley de Ingresos 2020; la modificación al Presupuesto de Egresos del 2020; y la cuenta pública del municipio de Gómez Palacio del periodo comprendido del 1 de enero al 31 de diciembre de ese mismo año.

Los dictámenes fueron aprobados previamente por unanimidad de los integrantes de la Comisión de Hacienda, presidida por el síndico municipal Omar Castañeda, e integrada por el segundo regidor, Manuel Jáquez Reyes; la décima regidora, Estrella Morón García; la décima cuarta regidora, Karla Tello Arellano; y el décimo quinto regidor, Julio Ramírez Fernández.

Se destacó que aunque se estimaban ingresos anuales totales por 1,556 millones de pesos (tras la caída en ingresos propios), al final el ejercicio fiscal 2020 cerró en 1,604 millones de pesos, es decir, una diferencia de 37 millones de pesos a la baja en captación de recursos debido al impacto de la pandemia en comparación con el 2019.

La deuda municipal a largo plazo bajó de 147 millones de pesos a 91 millones de pesos al cierre de diciembre del 2020.

El crédito a corto plazo por 30 millones que solicitó el Ayuntamiento a pagar en diciembre del 2019 se pagó en octubre del 2020 y no se ha adquirido hasta el momento más deuda.

Durante la presentación de los dictámenes hubo una controversia entre los regidores por un error escrito en uno de los textos que cambiaba el sentido de la frase (debido a que se utilizó el formato del año 2019 año en que la cuenta pública no se aprobó), por lo cual en el presente dictamen fue necesario eliminar la palabra "no" que antecedía la frase en uno de los textos ya sobre la mesa del Cabildo. El error "de dedo" no aparecía en los acuerdos donde la redacción era correcta en sentido positivo a los dictámenes aprobados por unanimidad de la Comisión.