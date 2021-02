Difieren regidores de Lerdo con evaluación

Luego de que fueran considerados como el segundo Cabildo más costoso de la Zona Metropolitana de Laguna (ZML) y con un pobre desempeño en la evaluación realizada por organismos de la sociedad civil que conforman Regidor Mx Laguna, en sesión ordinaria algunos ediles manifestaron su desacuerdo al considerar que no se trata de un análisis a profundidad ni de campo, entre ellos dos regidores con el menor número de participaciones.

"Una vez comentando con mi compañero Ángel Luna, no soy muy dada a estar en polémicas aquí porque me gusta estudiar el tema, de que estamos trabajando, estamos trabajando", dijo Blanca Holguín, de Movimiento Ciudadano, quien en la evaluación resultó entre los cuatro ediles con la más baja y costosa participación con un promedio de 199 mil pesos considerando el sueldo mensual que perciben.

Por su parte, Víctor Nájera, de Morena, también manifestó su inconformidad en los resultados al estar considerado entre los cuatro con la más baja participación en el Cabildo. "Ojalá nos evaluaran por nuestro trabajo y no por nuestras participaciones. El estar agradeciendo y trayendo cosas menores, de antemano el pueblo sabe quiénes estamos trabajando y quiénes no lo hacemos. Sí me pareció algo incómodo", reconoció el edil.

Las dos regidoras restantes son Margarita Aguilera y Roxana Acosta, ambas del Partido Revolucionario Institucional (PRI), quienes en esta sesión tampoco participaron.

José Padilla, del tricolor, llamó a la unidad al Cabildo, al cual dijo se ha destacado por llegar a acuerdos y no generar polémicas donde no las hay, "estoy seguro que el trabajo de cada uno se ve reflejado…Habremos de continuar en la misma ruta sin distraernos, sin que ninguna cuestión muy superficial pueda darle un mal uso a la información, la mejor evaluación la tiene la ciudadanía".

Gloria Torres, regidora de Morena, reconoció que su trabajo está bajo la lupa pero que dichos resultados no reflejan el trabajo que realizan. Mientras que Ángel Luna, de Acción Nacional, dijo que les guste o no el método de evaluación, ese tipo de ejercicios ayudan a transparentar sus acciones como representantes populares, además de permitirles mejorar y profesionalizar su desempeño en el Cabildo.

Por su parte, el alcalde Homero Martínez declaró que la observación es bienvenida "pero yo creo que habría que profundizar y decir que al menos en Lerdo el Cabildo ha sido uno de los Cabildo proactivos, ahí está la participación de Pepe Padilla, de todos, Ángel Luna, que a final del día es en beneficio de la gente".