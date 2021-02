Desechan ediles de Gómez Palacio propuesta de regresar a sesiones presenciales

En la sesión ordinaria de ayer jueves, el regidor priista Francisco Bardán hizo la propuesta de que los integrantes del máximo cuerpo colegio del Municipio regresen a las sesiones presenciales, la cual fue votada en contra por la mayoría de los ediles.

El síndico municipal, Omar Castañeda González, declaró que por ahora es prioridad atender las disposiciones estatales y federales en salud, "hay una semaforización y una disposición sanitaria y habría que atenderla con mucha responsabilidad. Al transmitirse la sesión de Cabildo de una manera abierta todos los medios de comunicación tienen acceso a participar de ella, al igual que el resto de la población".

Posteriormente varios regidores de Morena tomaron la palabra y expusieron una postura en contra con el argumento de la sana distancia ante la pandemia.

El regidor Bardán respondió que entendía la preocupación de los regidores y la respetaba, aunque también dijo que le daba pena que utilicen un argumento que se cae a la primera debido a que se habría hecho en este periodo una capacitación con más de 30 personas por cerca de una hora en el auditorio Benito Juárez y además durante todo el mes de enero se tuvo en la sala de recepciones de la presidencia municipal a más de 40 personas sentadas con sana distancia durante todo el día.

Por su parte, la regidora priista Aideé Román mencionó que había una semaforización muy selectiva y cuestionó que se haya girado en este periodo de pandemia un oficio al personal para que se presentara a trabajar, dirigido a todas las dependencias municipales. "A ellos les hicieron que regresaran a trabajar ¿Por qué a nosotros no? Es solo una vez a la semana y el tiempo no me parece que sea tanto como el hecho que pasan a veces en su oficina, tienen hasta 10 o 15 personas haciendo antesala en un espacio cerrado", dijo.

Al respecto, el regidor panista Francisco Bueno también se mostró a favor de la propuesta, "pasamos de semáforo rojo a semáforo naranja, entonces hay una disminución en el riesgo de contagiarnos", declaró y argumentó que las sesiones de Cabildo se podrían realizar con sana distancia en el auditorio Benito Juárez, ya que son 17 integrantes del Cabildo.

Finalmente, al someter la propuesta al pleno del Cabildo por mayoría se votó en contra y solo los regidores priistas, Francisco Bardán, Juan Moreno y Aideé Román; y el panista, Francisco Bueno; votaron a favor.