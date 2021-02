'Abusó sexualmente de mí', dicen sobre Vicente Fernández

La denuncia pública que hizo hace unos días Lupita Castro a través de redes sociales y en la que se refirió como "algo más que acoso" sobre el cantante Vicente Fernández, ha tomado un giro drástico tras acusarlo de haberla violado.

"Abusó sexualmente de mí... No me atrevería (a mentir) porque no soy esa persona. Así me educaron mis papás, mi papá me decía: 'siempre di la verdad'... Fue a los 17 años, era menor de edad y era virgen", comentó con la voz entrecortada para el canal de YouTube, Chisme No Like.

Contó que ellos se conocieron durante una posada del programa Siempre en Domingo; ahí, "El Charro de Huentitán" se acercó a ella con la única intención de conocerla.