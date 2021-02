Celebra San Valentín desde casa

Ya viene el 14 de febrero y tenemos por delante una tarea nada fácil, en estos días -de los que ya llevamos casi un año-guardar y secar los trastes ya se considera un gesto romántico, tu outfit más sexy son tus joggers negros con menos "bolitas", el maquillaje se quedó en el olvido (excepto en los días que tienes alguna reunión por Zoom) y quienes tienen niños con clases en casa ya no tienen idea de que a qué se referían las parejas de otras épocas con eso de "tiempo de calidad para dos".

Pero es precisamente por todas estas razones que este año debemos poner especial énfasis en celebrar el Día del Amor y la Amistad, quien vive en pareja, ha tenido -unos mejor y otros peor- que hacer lo posible por sobrevivir la tempestad juntos, y quien tiene pareja, pero no vive con ella, ha tenido que hacer verdaderos milagros y sacrificios para poder mantener el paso normal de una relación, además de volverse muy creativo para comunicarse.

Ya no hablemos de aquellos que tienen relaciones a distancia y que han tenido que posponer sus encuentros en persona mes tras mes. Por otra parte, hemos tenido que reinventar la forma en la que nos relacionamos con nuestros amigos y buscar la manera de no romper la comunicación ni la cercanía. Así que, nos viene "como anillo al dedo" -como dijo el que dijo- un festejo para quienes, a pesar de nuestros joggers "aguaditos" y nuestro pésimo humor de encierro, todavía busca razones para aguantarnos y, sobre todo, para querernos.

Aquí te sugerimos algunas ideas para festejar románticamente -o con tus amigos-, el Día de San Valentín, encerradito y en casa…

Desayuno en la cama ¿Qué mejor manera de empezar el día? Pero no te conformes con cocinar rico y llevarle el desayuno a la cama, ¡prepara una charola digna de Instagram! En Amazon venden mil gadgets que te ayudarán a decorar tu comida con todo tipo de corazones y otras monadas. Por ejemplo, si vas a preparar pan francés, corta el pan en forma de corazón con un molde, al terminar de dorar los panes, espolvoréalos de azúcar glass y adorna con moras y fresas, pon la miel en un recipiente lindo, licúa unas cuantas moras en el jugo de naranja para darle color y ponle la canela al capuchino con un molde de corazón o de cupido, dobla la servilleta en forma elegante y convertirás un detalle "mono", en toda una experiencia.

Prepara un maratón de romance, no vayas a creerle a ningún hombre que solo le gustan las películas de acción, la verdad es que disfrutan de una buena comedia o película romántica casi tanto como nosotras. Estás en el momento justo para buscar en tus plataformas cuáles quieren ver, preparar boles de palomitas con mantequilla, acarameladas y con chamoy y Tajín, comprar unos hard seltzers, cerveza o preparar unos deliciosos cocteles con gin de moras -para que además se vean bonitos-, y coronar con cupcakes de red velvet. Y si de verdad a tu novio, esposo o pareja no le gustan las películas románticas, elige alguna que combine romance y acción como "Encuentro explosivo", "El señor y la señora Smith" o "El Turista", o… puedes sobornarlo con un final feliz (guiño, guiño). Una gran ventaja de este plan es que puedes hacerlo con tus amigas por vía remota, o aún con tu pareja, si no viven juntos, cada quien desde su casa.