Reclama alcalde de Torreón por tardanza en Metrobús

El alcalde de Torreón, Jorge Zermeño, reclamó ayer al Gobierno del Estado por la tardanza en la construcción de las estaciones del Metrobús, además afirmó que de parte del Ayuntamiento existe la disponibilidad y la capacidad para tener ya una sincronía en los semáforos de la ruta del Metrobús y que se puedan arrancar los recorridos cuanto antes.

Zermeño también afirmó que las autoridades estatales retiraron equipo de semáforos para avanzar en el proyecto Metrobús y que hasta este mes de febrero no han dado mayores precisiones sobre el estado de tales elementos.

"Se llevaron todos los semáforos que había, los tiraron por ahí, de veras, de una manera que no se vale. Nosotros sincronizamos, tenemos equipos para sincronizar (semáforos) en la ciudad; es la fecha en que no nos han entregado lo que colocaron ellos, como semáforos para el bulevar Revolución. Yo más bien le pediría responsabilidad, que nos lo entreguen para poder trabajarlo, porque no solamente es el Metrobús, es la sincronía de las calles y avenidas que cruzan por el bulevar Revolución".

Zermeño Infante también indicó que los avances que se tienen sobre el arranque del Metrobús Laguna siguen siendo, en detalle, imprecisos hacia la Administración municipal, por lo que llamó a que concluyan lo pendiente, principalmente en la Estación Nazas.

"Llevamos cuatro años. Ahí seguimos, yo ya no quiero decir nada más, simplemente (que) hay obras que no las han podido ni concluir. ¿Cuándo van a tapar la entrada de Torreón a Gómez Palacio? Hay unos socavones peligrosos y llevamos cuatro años con eso", reclamó el alcalde.