Desconocen locatarios plan de rehabilitación en Madero

Locatarios del Mercado Manuel Acuña de Francisco I. Madero desconocen el proyecto de rehabilitación que pretende llevar a cabo la administración municipal, tras el anuncio que se hizo que, dentro de los proyectos que "meterían" en el Programa de Mejoramiento Urbano de Sedatu.

El tesorero de la Unión de Locatarios, Reyes Martínez Alvarado, explicó que ven difícil que se realice alguna mejora, puesto que los comerciantes son los posesionarios de los locales, que incluso no están escriturados, aunque en repetidas ocasiones han solicitado que se les regularice su situación y siempre se les ha dicho que el Gobierno no puede "meterle" recursos dado que no es parte de los bienes municipales.

Agregó que, hace unos días sostuvieron una reunión en la Presidencia Municipal para hacer algunas peticiones; entre ellas el que se respeten los espacios de los comerciantes, ya que dijo los ambulantes les invaden, pero reiteró que no se les habló nada sobre obras para el mercado.

"La verdad hasta ahorita no hemos tenido ningún apoyo de presidencia, con respecto a mejorar cuando menos la áreas comunes, mucho menos a los locales, nosotros hemos habilitado las áreas comunes tanto de tejaban y del piso. Todo lo hacemos nosotros, el velador lo pagamos nosotros, la luz la pagamos nosotros, nos hacemos cargo de todas las mejoras porque finalmente nosotros somos los posesionarios del inmueble y hasta la fecha no hemos tenido ninguna información sobre alguna remodelación".

Y agregó: "la única ocasión que nosotros hemos hecho la solicitud y que hicimos un proyecto que al final de cuentas no se llevó a cabo, fue más o menos como en el 98 y nos dijeron que eso era a cuenta de nosotros, porque el municipio no le puede meter mano porque esto no es de ellos y siempre han estado consciente de eso"

Recordó que cuando presentaron el proyecto de mejora, en el año 1998 era por un monto de 1.5 millones de pesos, cuya cantidad sugirieron que la Administración Municipal quedará como aval para que Banobras les autorizara el recurso, incluso estaban dispuestos a dejar el terreno en garantía, pero la iniciativa no prosperó, pues les argumentaron que, "el Gobierno no podía meterle dinero".

"Nosotros estamos conscientes que al no ser un mercado municipal es muy difícil que el Gobierno le meta dinero, pero en ese entonces se buscaron alternativas para que se mejorara, de echo cuando se quemó una buena se perdió, en ese entonces el alcalde era Gonzalo Benítez Cortinas y me dijo; mira lo que pasa es que eso es de ustedes, y nosotros no nos podemos meter, y ya fue como nosotros empezamos a buscarle por otro lado e hicimos la construcción".

Recordó que cuando David Flores Lavenant fue alcalde también trató de cobrarles renta, pero su intensión no prosperó debido a que los locatarios son los posesionarios del inmueble.

Finalmente Reyes Martínez Alvarado manifestó que a ellos les beneficiaria que el mercado se rehabilite, ya que les conviene contar con mejores espacios, pero repitió que dada la situación legal en la que se encuentran lo ven difícil, aunque lo ideal sería buscar alternativas.

En la conferencia de prensa denominada "El InforMadero" que llevó a cabo la semana pasada el alcalde Jonathan Ávalos Rodríguez, aseguró que dentro de lo cartera de proyectos que se contemplaba integrar ante la Secretaria de Desarrollo Agrario Territorial y Urbano (Sedatu) era la remodelación del Mercado Municipal.