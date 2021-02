Guillermo Almada compareció ayer ante los representantes de los medios de comunicación en una conferencia de prensa virtual y confirmó los temores de la afición santista, el uruguayo Brian Lozano está prácticamente descartado para el actual torneo: "felizmente la operación salió bien, lo vamos a tener para el campeonato que viene, todos sabemos lo que significa para nosotros, lo más importante en este momento es que recupere su salud, que se encuentre bien, demandó una operación de más horas de las que se pensaba, no soy el indicado para dar opinión o un diagnóstico más certero, pero se me ha informado que lo más lógico es que esté para la próxima temporada. Pero conociéndolo, podemos esperar cosas que no estén planificadas, siempre y cuando no tenga molestia, que eso fue lo que sucedió, se le fracturó alguno de los tornillos que tenía la tibia y eso le generó la complicación", lamentó el estratega santista.

REFUERZO

En cuanto al recién llegado Andrés Ibargüen, el entrenador de los Guerreros no descartó que pueda jugar este domingo ante los Rayados, aunque aún no asimila el sistema de juego de Santos: "él ha entrenado mejor, está sintiendo lo que es la continuidad de los entrenamientos y la distinta metodología de lo que hacía, él arrastraba una lesión de América que lo mantuvo al margen mucho tiempo, un futbolista para jugar tiene que estar en condiciones, la parte física es fundamental y tiene que estar en mediana capacidad para responder, si todo marcha conforme a los cánones y no sucede nada, lo podemos tener sobre el fin de semana, esa es nuestra esperanza, siempre la realidad la marca cuando uno lo recibe y lo evalúa. Por más necesidad que uno como equipo pueda tener, la realidad es que se tiene que preparar, la condición física es una parte fundamental, más allá de la táctica", apuntó.

A JUGAR MEJOR

Almada es consciente de que Santos debe crecer en su volumen de juego, aunque los han acompañado los resultados, el futbol vistoso siempre será de su agrado: "si juegas mejor, vas a tener más chance de ganar, el otro día nos empataron en el ultimo minuto, nos dolió a todos, pero no hicimos buen partido, no desplegamos nuestro futbol, entonces la lógica es que te empaten, si no juegas bien, la idea es disimular la gran cantidad de bajas que tenemos y amoldarnos a esta estructura nueva que hemos tratado de hacer en los últimos partidos, tenemos que recuperar el nivel y la importancia de los puntos es mayúscula, es un rival directo que lo tenemos arriba y que estamos en nuestra casa y tenemos que tratar de ganar".

"Nosotros vamos a salir a buscar, a ponerle intensidad, ritmo, tratar de jugar mejor que ellos y una de las cosas que debemos hacer es sacarles la pelota y tener mayor precisión de la que hemos tenido, sobre todo en el ultimo partido, eso nos elevará el volumen futbolístico, si tenemos la pelota seguramente se les va hacer difícil, por más que Monterrey es un equipo que te puede hacer daño teniendo o no teniendo el balón, porque hace transiciones ofensivas rápidas y tiene una gran plantilla, lo importante es que estemos motivados, con confianza, que sigamos creyendo en lo que estamos haciendo y que sigamos por este camino, que retomemos la línea ascendente que veníamos teniendo, jugarnos una final con Rayados, que no va a ser nada sencillo, pero confiamos en nuestra fortaleza", agregó.

9 PUNTOS llevan los Guerreros en el actual torneo, producto de 2 triunfos y 3 empates.

PLANTEL ALBIVERDE

El entrenador de los Guerreros no pone como excusas las bajas que ha tenido su plantel y confía en que puedan seguir demostrando que son un equipo competitivo, a la par de cualquier plantilla de la Liga MX: "hoy estamos un poco limitados en la cantidad de jugadores que hemos tenido, perdimos algunos jugadores muy importantes y han venido otros como el caso de Otero que se ha sumado. Lamentablemente no tenemos a Lozano, a Preciado, a Valdés, Ulises también, jugadores que a veces no se les da la importancia que se debía, por más de que están en un gran nivel Alan (Cervantes) y Gorriarán, pero también era un jugador que nos aportaba en ese andamiaje futbolístico, sobre todo al inicio de la jugada, estamos tratando de elevar el volumen futbolístico y sobre todo la precisión en el manejo, que estamos un poco imprecisos y eso genera esfuerzos permanentes para recuperar el balón y nos quita energía para poder jugar", describió.

Los Guerreros repetirán la alineación del pasado sábado ante Atlas, buscando crecer en juego de conjunto y generar mayores opciones de gol: "felizmente hicimos los exámenes del COVID y todos salieron bien, es algo que nos tiene siempre con el corazón en la boca, cada que hacemos los exámenes y seguramente por el plantel que tenemos, vamos a repetir la alineación, estamos muy conformes con la entrega, la disposición de los jugadores, porque se han matado permanentemente, tenemos que elevar nuestro volumen futbolístico y pensamos que en lo que tenemos hoy, son los jugadores que están en mejor nivel, aunque debemos mejorar lo que hemos detectado anteriormente para que nos acerque a un resultado positivo".

LOS REGIOS

Finalmente, el entrenador uruguayo reconoció la calidad de los equipos de Monterrey, iniciando con sus próximos rivales, los Rayados, de cuyo entrenador afirmó: "Aguirre es un entrenador de jerarquía internacional que lo ha demostrado en varias partes del mundo, es un embajador de México que ha enaltecido al futbol mexicano, una persona con muchísima capacidad que ha demostrado en muchos equipos".

Por su parte, también tuvo elogios para los Tigres, que se quedaron con el segundo lugar en el mundial de clubes: "para mí es muy valedero, enfrentó al Bayern Munich, no enfrentó a cualquiera, es un equipo que cuenta con cualquier cantidad de récords, llegaron dos a la final del mundial, de prácticamente todos los equipos del mundo y Tigres nos representó dignamente. Hace apenas unos meses, Bayern Munich le hizo ocho goles al Barcelona, cuatro o cinco al Atlético de Madrid, es un club de mucha jerarquía, obviamente que todos teníamos la esperanza de que Tigres ganara porque eso enaltece el futbol mexicano y a los que estamos adentro no nos sorprende el nivel que tiene el futbol mexicano, insisto que si México siguiera participando en la Copa Libertadores, ya varios equipos hubieran salido campeones, pero yo le doy muchísimo mérito a lo que hizo Tigres, un gran partido, enfrentó al mejor equipo del mundo en este momento, en mi punto de vista junto con el (Manchester) City, un equipo muy poderoso y no cualquiera puede llegar a donde llegó Tigres", dijo.

PRÁCTICA

Los Guerreros del Santos Laguna continúan con su preparación rumbo al duelo del próximo domingo ante los Rayados del Monterrey, equipo que, al igual que los laguneros, se mantiene invicto en el inicio del torneo Guardianes 2021.

El equipo albiverde realizó ayer un entrenamiento vespertino en las instalaciones de su cuartel general, el Territorio Santos Modelo, donde afinan la estrategia a utilizar en contra de "La Pandilla", una de las nóminas más costosas de la Liga MX, pero que no intimida a los pupilos de Guillermo Almada. Tres empates consecutivos han relegado a los Guerreros hasta el quinto lugar de la tabla general, por lo que la META para este nuevo partido en casa, es no dejar ir más puntos y conseguir una victoria que los vuelva a proyectar hacia la cima.

