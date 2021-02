Divide a priistas modificaciones al Presupuesto de Egresos de Gómez Palacio

Sigue dividida la fracción del PRI en el Cabildo de Gómez Palacio. Ayer los regidores priistas Francisco Bardán, Aideé Román y Juan Moreno (presidente del partido a nivel local), votaron en contra de las modificaciones al gasto público del 2020, mientras que las regidoras priistas, Anavel Fernández y Estrella Morón, votaron a favor de las mismas.

De todos los ediles, solamente la regidora Estrella Morón forma parte de la Comisión de Hacienda, motivo por el que fue duramente cuestionada por Bardán y Román, quienes pusieron en duda que cuente en realidad con toda la información financiera que justifique su voto a favor. "Checamos dato por dato la información...Si no, no la hubiéramos aprobado y si tiene alguna duda en específico, regidor, puede acudir directamente a la tesorería municipal, además de que seguramente también se le envió la información a su correo correspondiente", respondió Morón.

Por su parte, Bardán, quien también es líder de la Confederación Nacional de Organizaciones Populares (CNOP) en Gómez Palacio, negó lo anterior. "No, regidora, no nos pasaron esa información, no viene desglosado y estoy muy seguro que ni usted la tiene, pero muy seguro..La reto a que me lo compruebe en el plano que usted quiera".

Morón aseguró que es responsable en su postura respecto al dictamen e invitó nuevamente a Bardán a pasar a la tesorería municipal para que le expliquen.

Asimismo, Aideé Román criticó gastos en diversos rubros e incluso dijo que es evidente que existe ya un contubernio. "¿Saben o no saben lo que están votando? Porque evadir lo único que comprueba es que son omisos y sobre todo están en contubernio con toda esta información que está en la total opacidad", dijo.

Román aseguró que al parecer no hay capacidad, "tal parece que los que están en la comisión (de Hacienda) no tienen la posibilidad ni la capacidad de responder y lo único que te dicen es 'pase a la siguiente ventanilla' porque por mis capacidades no puedo contestarle, que esa sería la respuesta".

Al final, la regidora priista Anavel Fernández votó a favor de todas las modificaciones al presupuesto de egresos mientras que el regidor Juan Moreno esta vez no se abstuvo y votó en contra de las mismas. Otro regidor que se sumó a los priistas inconformes para votar en contra de dichas modificaciones fue el panista Francisco Bueno.