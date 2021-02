'Soy una sobreviviente', afirma conductora Gabriela Ávila

Siempre he dicho que el venezolano que emigró, salió del infierno", afirma Gabriela Ávila, quien hace 10 años que no vuelve a Venezuela, su país natal.

La conductora se ha desempeñado en distintos papeles tanto en la actuación como en la conducción en Colombia y México pero, para lograrlo, se considera sobreviviente de un régimen político difícil. Desde 2015 vive en México, donde ha obtenido la nacionalidad y ha aprendido a valorar su presente.

"Aunque he pasado situaciones en las que me expuse, nunca he estado cerca de la muerte, me han robado o me han asaltado con un arma porque es el pan de cada día en Venezuela, pero tengo la conciencia desde hace tiempo de no esperar un momento crítico para hacer algo valioso con mi vida", afirma Ávila en entrevista.

En abril de 2020 quedó desempleada, luego de que saliera del aire el programa Al extremo de los fines de semana, en el que ella estaba al frente. Esta experiencia le enseñó a desarrollarse "desde adentro".

En YouTube tiene un canal con 27 mil suscriptores donde comparte tips de belleza.