Pedro Pascal y Bella Ramsey protagonizarán serie de The Last of Us

La adaptación televisiva que prepara HBO del famoso videojuego The Last of Us ya tiene protagonistas, se trata de Pedro Pascal y Bella Ramsey.

La primicia fue dada a conocer por el portal Deadline, señalando que el actor de The Mandalorian será el encargado de dar vida a "Joel", mientras que Ramsey interpretará a "Ellie". Tanto Pascal como Bella han trabajado ya para el servicio de streaming ya que ambos formaron parte de la aclamada serie Game of Thrones, donde el actor chileno encarnó al príncipe "Oberyn Nymeros Martell" y la joven de 17 años actuó como "Lyanna Mormont". Hasta el momento, la serie de The Last of Us no tiene fecha de estreno, también se desconoce cuántos episodios tendrá. El pasado noviembre, Jeff Frost, presidente de Sony Pictures Television Studios, celebró el anuncio formal de revelación de los productores ejecutivos de esta serie: Carolyn Strauss (Chernobyl y Juego de Tronos), Evan Wells (Naughty Dog), Asad Qizilbash (PlayStation Productions) y Carter Swan (PlayStation Productions): "Estamos encantados de trabajar con HBO y este fantástico equipo creativo para dar vida a la serie The Last of Us".