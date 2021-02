Christian Nodal aclara por qué bloqueó a 'Capi' Pérez en redes

A través de un par de mensajes en Twitter, Christian Nodal y “El Capi” Pérez parecen haber arreglado sus diferencias.

Y es que hace semanas, el conductor de Venga la Alegría, aseguró que el cantante de música regional mexicana lo tiene bloqueado de sus redes, presuntamente por un mensaje que realizó en una de sus publicaciones.

En una entrevista con el periodista Yordi Rosado, “El Capi” contó que el intérprete lo bloqueó tras pedirle que no fuera a cambiar a Belinda por Daniela Luján, tal y como sucedió en la telenovela infantil Cómplices al Rescate, en donde la primera fue sustituida por la segunda artista.

Después de todo lo anterior mencionado, Nodal, básicamente “de la nada”, decidió escribir un tuit dirigido al “Capi”, cuyo verdadero nombre es Carlos Alberto Pérez, para aclararle que no tiene nada contra él.

“Hola, no estoy molesto ni me caes mal, no sabia de ti. Ahora sé que eres un personaje y sé cuál es tu chamba, pero en su momento tenía a tu televisora (TV Azteza) hablando de mí y mi relación (con Belinda). Pedí que me bloquearan a TODO aquel que busca atención de esa manera. Nada personal”.

@elcapiperez hola no estoy molesto ni me caes mal, no sabía de ti. ahora se que eres un personaje y se cuál es tu chamba pero en su momento tenia a tu televisora hablando sobre mi y mi relación. Pedi que bloquearán a TODO aquel que buscara atención de esa manera. Nada personal. — Nodal (@elnodal) February 11, 2021

El también titular del programa La Resolana, dio acuse de recibo al mensaje de Nodal y decidió responderle.

“Máximo respeto @elnodal Qué bueno que lo tengas claro. Tu sigue rompiendo madres, yo seguiré empedándome con tu música siempre. Ya descansó mi alma”, expresó “El Capi”.

Máximo respeto @elnodal Qué bueno que lo tengas claro. Tú sigue rompiendo madres, yo seguiré empedándome con tu música siempre. Ya descansó mi alma. https://t.co/YfEMTjFuK4 — El CAPI Pérez (@elcapiperez) February 11, 2021

El mensaje de Nodal llegó semanas después de que el presentador se diera cuenta, en plena trasmisión de Venga la Alegría, que el cantante lo eliminó de Instagram.

“Capi” quiso felicitar a Christian por su cumpleaños, pero al intentar contactarlo se dio cuenta que el intérprete ya no estaba en su lista de amigos de la red social, lo cual le sorprendió bastante e incluso gritó durante la emisión del matutino.