Biden pone fin a la emergencia nacional en la frontera con México

El presidente estadounidense, Joe Biden, firmó una orden ejecutiva para eliminar la declaratoria de emergencia nacional en la frontera con México, la cual había sido oficializada por su antecesor, Donald Trump, en febrero de 2019.

Además, en una carta al Congreso, Biden declaró que el dinero de contribuyentes no podrá seguir destinándose a la construcción del muro en la frontera con México, que fue una de las principales promesas de Trump.

"He determinado que la declaración de emergencia nacional en nuestra frontera sur no estaba justificada. También he anunciado que será política de mi Administración que no se desvíen más dólares de los contribuyentes estadounidenses para construir un muro fronterizo, y que estoy dirigiendo una revisión cuidadosa de todos los recursos asignados o redirigidos con ese fin", señaló Biden en un documento con fecha del 10 de febrero, y publicado en el sitio oficial de la Casa Blanca.