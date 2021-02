Barty se mete a tercera ronda en Australia

- La australiana y primera clasificada Ashleigh Barty no baja la guardia tras superar con comodidad a su compatriota Daria Gavrilova por 6-2 y 7-6(7) en la segunda ronda del Abierto de Australia.

"Tengo que intentar sacar la mejor versión de mí, independientemente de las condiciones. No importa que haya estado parada por tanto tiempo", afirmó tras superar el segundo obstáculo después de que se perdiera gran parte de la temporada pasada tras decidir quedarse en Australia por el avance de la pandemia.

La número uno "aussie" confirmó su condición de gran favorita, tras conquistar el título del Yarra Valley Classic y superar con facilidad las dos primeras rondas en el Grand Slam, por lo que las esperanzas aumentan de cara a contar con una ganadora local por primera vez desde que Chris O'Neil levantará la corona en 1978.

Sin embargo, su tenis no fue tan brillante como en primera ronda, donde venció por un doble 6-0 tras conceder diez puntos, después de cometer 34 errores no forzados y encajar dos roturas tras contar con una ventaja en el segundo parcial de 5-2.

Su siguiente rival será Ekaterina Alexandrova, quien derrotó 6-3, 7-6 a Barbora Krejcikova.

La sorpresa en la rama femenil fue la derrota de la cuarta preclasificada Sofia Kenin, quien cayó con facilidad 6-3, 6-2 ante Kaia Kanepi.

Por su parte Karolina Pliskova, sexta preclasificada, se impuso 7-5, 6-2 a Danielle Collins.

En la madrugada, la japonesa Naomi Osaka superó a la francesa Caroline Garcia por 6-2 y 6-3, y tendrá su primer gran duelo en tercera ronda ante la tunecina Ons Jabeur (27).

"Ons es una chica muy divertida y una gran persona, tengo muchas ganas de enfrentarme contra ella", comentó la vigente campeona del Abierto de Estados Unidos tras superar su segundo obstáculo.

La experiencia de Garcia, que llegó a ser la cuarta clasificada mundial, no intimidó a una desatada Osaka que sumó un total de 23 golpes directos.

REMONTA KYRGIOS

El australiano Nick Kyrgios desató la locura en el estadio John Cain Arena de Melbourne Park tras culminar una gran remontada frente al francés Ugo Humbert (29), ante el que salvó dos puntos de partido en el duelo correspondiente a la segunda ronda, y se enfrentará en su siguiente encuentro con el austriaco Dominic Thiem (3).

"Son increíble chicos. No sé cómo lo he hecho, ha sido uno de los partidos más locos que he jugado en mi vida", dijo tras finalizar el choque.

El resultado final fue 5-7, 6-4, 6-3, 6-7(2) y 6-3 y el duelo se mantuvo durante tres horas y media. Fue una gran batalla en la que Kyrgios rompió incluso una raqueta, fruto de su frustración, y en el que salvó dos pelotas de partido al resto durante la disputa del cuarto set.

El ambiente fue más propio de una eliminatoria de Copa Davis que de un partido de Grand Slam después de que la ruidosa afición australiana animara cada error no forzado y doble falta del joven francés. El australiano logró 30 saques directos, y con ellos logró nivelar sus fallos desde el fondo.

Kyrgios, que firmó su quinta aparición en tercera ronda en el "major" australiano, tendrá la oportunidad de abrir su casillero frente al austriaco Thiem después de que el jugador europeo se impusiera en el único duelo que mantuvieron, en el torneo de Niza en 2015, tras el abandono del "aussie" por lesión.

6 QUIEBRES en seis oportunidades logró Ashleigh Barty ayer ante Daria Gavrilova.