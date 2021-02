SCARLET AMA A MÉXICO

La actriz venezolana, Scarlet Gruber, ha trabajado en varios proyectos nacionales, el más reciente es la telenovela Quererlo todo; en entrevista habló de dicha producción de Ignacio Sada y de sus sentimientos hacia la República Mexicana.

"Amo a México con el corazón. Me he enamorado de su gente, de su calor humano, de sus valores familiares, de su comida. Amo todo lo que tenga que ver con México, me encantan los pueblos mágicos".

Gruber, hasta ahora, no conoce la Comarca Lagunera, por lo que según dijo, espera venir cuando la pandemia haya cesado.

"No he visitado Torreón así que definitivamente tengo que ir y sirve que pruebo sus delicias gastronómicas", manifestó.

La venezolana destacó el éxito que ha logrado Quererlo todo, melodrama protagonizado por Danilo Carrera y Michelle Renaud, que pasa de lunes a viernes a las 15:30 horas por Las estrellas.

"Le está yendo increible. El horario que tiene es muy familiar y es, sin duda, una novela clásico, estamos volviendo a esas historias bonitas que todos disfrutan ver", recalcó.

Mientras hacia un viaje en carretera, Scarlet aprovechó la charla para elogiar al productor Ignacio Sada.

"Amo a Nacho, él fue el primer productor que me dio la oportunidad con Sin tu mirada. Siempre está preocupado por nosotros, es muy amable y en verdad que se volvió mi amigo".

Sobre su personaje, "Sandy", Scarlet comentó que ha ido evolucionando con el transcurrir de la historia.

"Es bien tremenda esa 'Sandy'. La manera en la que ella cambiado en la trama me ha fascinado.

"Empieza con su ambición de querer ser modelo profesion al y vivir en la ciudad, pero realmente se vuelve villana en los ojos de los televidentes cuando llega 'Valeria' (Michelle) a su pueblo porque todos sus sueños se vienen abajo cuando ve que puede perder a 'Mateo' (Danilo) por ella, y entonces por eso comete acciones indebidas".

En ese sentido, la también bailarina dijo que no hay duda de que hacer villanas es más satisfactorio. "Se disfruta más hacerla de mala porque uno puede hacer travesuras que no haces en tu vida real, además las villanas no lloran tanto".

Gruber manifestó que están por terminar las grabaciones de la telenovela, la cual no olvidará por la trascendencia que ha logrado y por que se ha elaborado en tiempos de pandemia.

"Hemos tenido muchos retos, como todos los que estamos laborando en pandemia y más como artistas porque no ha sido nada natural ya que estamos con cubrebocas bocas, con sana distancia y con otras limitantes, sin embargo, sabemos que todo eso se hace para que estemos bien ya que la salud es primero".

Por otro lado, Scarlet informó que tiene 10 años de carrera, misma que comenzó en Estados Unidos.

"En Venezuela nunca tuve la oportunidad de laborar. Inicié en Miami, en la cadena de Telemundo con el melodrama, Aurora".

Scarlet Gruber mencionó que es una artista multicultural ya que también ha vivido en Perú y Norteamérica.

"Nací en Venezuela y luegó viví en Perú, en Estados Unidos y ahora en México; soy del mun do. En esta carrera tienes la fortuna de trabajar en producciones internacionales".

En cuanto a la dificil situación que atraviesa Venezuela desde años, Gruber dijo que tiene fe en que todo mejore.

"Venezuela está llena de luz y de gente hermosa", puntualizó.

Actuar le apasiona

La artista dejó Venezuela siendo niña *Scarlet Gruber es hija de la actriz Astrid Gruber y del cantautor Gabriel Fernández, el Chamo. *Inició su carrera artística como bailarina de ballet clásico profesional. *En 2017 obtiene el papel antagónico en la serie de Nickelodeon Vikki RPM interpretando a "Kira Rivera". *Luego de culminar las grabaciones de Vikki RPM se va a Televisa a formar parte de la nueva producción Sin tu mirada, producida por Ignacio Sada.