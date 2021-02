Prevén analistas mayor ingreso de dólares a México

Si bien hay una serie de propuestas legales que generarán incertidumbre este año, la respuesta para revertir la reforma a la Ley del Banco de México (Banxico), con la bancarización de los migrantes, podría generar un ingreso de más dólares, estimó Banco Base. "Con esto ya quedó prácticamente muerta la reforma de Ley (Banxico), y podrían entrar capitales a México, sin embargo, lo que pudiera seguir generando incertidumbre es la reforma eléctrica", dijo la directora de Análisis Económico y Financiero, Gabriela Siller Pagaza.

En conferencia virtual para presentar el diagnóstico institucional con respecto al comportamiento de la economía al inicio de 2021 y la prospectiva económica, no especificó el monto que podría ingresar como producto de las medidas anunciadas el lunes pasado porque no hay un precedente. "Con esto se espera que se incremente la llegada de dólares a México y con esto una mayor probabilidad de que el tipo de cambio tenga una tendencia de baja", estimó. La especialista aplaudió la propuesta de las autoridades financieras para frenar dicha reforma; sin embargo, consideró que quedan dudas respecto al tipo de cambio que se pagará a las remesas en efectivo, porque se dice que será el mejor y no se sabe si será el interbancario o el tipo fix.

Siller señaló que a pesar de que México tiene una de las tasas más elevadas a nivel global, se sigue dando la salida de capitales en valores gubernamentales. Refirió que al 28 de enero fue de 12 mil 479 millones de pesos, que representó 0.76 % al inicio del 2020.

"Sería el primer enero donde se ve una salida de capitales, lo que habla de que todavía hay una percepción de riesgo, sobre todo por la reforma a la Ley del Banco de México y el proceso de vacunación global", indicó. Ratificó la expectativa de Banco Base con un escenario central para la economía con un repunte del 3.8 % para el 2021, con una recuperación hasta el 2025 y aumento de 1.5 % para los siguientes años.

En el pesimista, el repunte para el presente año sería de 2.5 %, con una recuperación hasta el 2026 y tasas de crecimiento promedio de 1.5 % hacia delante. Al hablar de las finanzas públicas, dijo que el 2020 cerró con un sobreejercicio de 1.9 % sobre lo presupuestado que, de haberse enfocado en inversión de infraestructura, se pudo evitar una caída mayor de la economía que pudo ser del -6 %.