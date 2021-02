Vibrando alto

Hablemos de energías. Primero que nada, me voy a presentar, mi nombre es Mayra Fuego, soy Argentina viviendo en Playa del Carmen México hace unos años, soy experta en Reiki, coach y tengo mucho interés y conexión por lo esotérico.

Hoy les vengo a hablar sobre las energías ya que somos energía y nos vamos conectando a través de ella con diferentes personas, lugares, objetos, con el todo. La energía fluye a través nuestro y se encuentra a alrededor en todo momento y están en constante movimiento, fluyendo y manifestándose. Podemos tener momentos donde nos encontremos más centrados, en déficit o con exceso de ellas. Lo importante es poder reconocer como nos encontramos y si hay algo que no está vibrando en la sintonía que queremos, poder cambiarlo. Cuando estamos vibrando con una energía más baja que la habitual se presentan emociones como la tristeza, el enojo, la angustia, la presión, la inseguridad, la inferioridad entre otras y cuando vibramos alto aparecen emociones como la alegría, el agradecimiento, el amor, seguridad, tranquilidad, claridad, compromiso, paz entre otras. Debemos ser conscientes de nosotros mismos, de cómo vibramos y de que queremos para nuestras vidas. Sabiendo lo que anhelamos, lo que sentimos podemos hacer prácticas para cambiar nuestra vibración cuando no nos sintamos cómodos con ella. Si logramos aprender a manejar la energía correctamente y utilizar su fuerza con amor e intención, logramos crear nuestra realidad ideal. La búsqueda interna del autoconocimiento es muy importante. Para eso debemos observar nuestras emociones y como nos sentimos. Es nuestra elección con quien compartimos nuestro tiempo, tenemos el libre albedrio de a qué cosas y personas les brindamos nuestra energía y a que no. Nuestros pensamientos y sentimientos dirigen nuestra vida y cuando realmente confiamos en el proceso y en lo que estamos haciendo, mágicamente todo se dirige a nosotros, se acomoda. Cuando confiamos, nos sentimos más equilibrados y tranquilos, nuestra mente se aquieta, eliminamos conflictos mentales y tenemos la convicción de que todo saldrá bien.

Hay técnicas muy interesantes que nos ayudan a encontrarnos. Una de ellas consiste en tomarnos un tiempo todos los días para desconectarnos de la rutina, de la tecnología e ir adentro nuestro, buscar algo que nos guste, que nos apasione hacer, como puede ser el yoga, pintar, bailar, limpiar, lo que te llene el alma, al hacer esa actividad intenta conectarte con el aquí y ahora, dejando de lado cosas del pasado o el futuro, conéctate con vos, con cómo te encuentras, como te sentís. Con el correr de los días vas a querer seguir haciéndolo. También les recomiendo escribir, hacerlo todos los días durante unas semanas, un periodo que ustedes crean adecuado y escribir lo que les gusta, lo que no, como se sienten con determinadas situaciones, con determinadas personas y luego pasado el periodo de tiempo que se hayan puesto, releerlo y analizar como son en determinadas situaciones, y que es lo que realmente sienten, pueden sorprenderse mucho al releerlo después de un tiempo.

Auto descubriéndonos podemos saber que queremos realmente y así identificar cuando nuestras energías están más altas o más bajas y trabajar para centrarlas y equilibrarlas. Recuerda que cuando vibramos positivamente, los resultados que obtenemos en nuestras vidas también son positivos.

¿Y tú cómo vibras?

Cuéntame a [email protected]

