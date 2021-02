Sueldo de informe es bruto: alcalde de Lerdo

El alcalde de Lerdo, Homero Martínez Cabrera, aclaró a través de un comunicado que es bruto el sueldo que publicó el organismo Regidores MX Laguna, donde se indica que es el presidente municipal con mayor remuneración de la Zona Metropolitana La Laguna.

Indicó que el sueldo que aparece en el informe por 103 mil 320 pesos mensuales no corresponde a lo que en verdad recibe cada mes. En el comunicado, Martínez además se adjudicó la propuesta de reducir los salarios a los integrantes del Cabildo un 50 por ciento, la cual fue originalmente presentada por el regidor Héctor González.

"Yo lo diría muy claro, ese sueldo es bruto, es decir, con ese tope. A nosotros nos quitan el 36 por ciento del ISR, el ISPT, más el descuento del ISSSTE y la aportación que en lo particular hacemos como funcionarios que ganamos por un partido. Lo que yo recibo quincenalmente son 35 mil 443 pesos, es decir, 71 mil pesos mensualmente. Ese sueldo viene desde el 2004, yo no he incrementado un solo peso", manifestó.

En el comunicado, Martínez Cabrera se adjudicó la propuesta presentada el 2 de octubre por el regidor de Morena, Héctor González, "su propuesta presentada, la cual continúa en pie, que corresponde a la disminución en un 50 por ciento del salario, a cada integrante del Cabildo, pues representan los salarios más altos de la administración".

Fue en la sesión de Cabildo celebrada el 2 de octubre del año pasado que el regidor morenista presentó tal propuesta para hacer frente a los recursos que se dejarían de recibir del Fondo de Fortalecimiento para la Seguridad (Fortaseg) al desaparecer a partir de este 2021. En aquella ocasión, el alcalde dijo: "por mí, adelante, regidor, que promueva la iniciativa con las diferentes fracciones de regidores. Adelante, yo estoy listo".

REACCIONAN REGIDORES

Por su parte, el regidor Héctor González reconoció que el sueldo que perciben es alto y no es acorde a la realidad que se vive en Lerdo, "no da para tanto para que se gaste tanto en nómina". Además lo calificó como criminal, sobre todo por las condiciones en las que se encuentra la ciudad. "Yo creo que sí sentaríamos un buen precedente. Si logramos reducir los sueldos del presidente hasta los regidores, muchos pensarían en participar en la próxima contienda".

De igual manera, el regidor panista Ángel Luna declaró que el salario no corresponde a la participación del Cabildo: "es un salario que se devenga, no corresponde a la participación que en Cabildo estamos teniendo, sobre todo en la participación en los temas electorales… Más allá del sueldo, lo que sí me preocuparía es el costo, donde hay compañeros que han participado cuatro veces y cada participación nos cuesta 199 mil pesos, sin analizar qué dijeron".

Samir Rivera, regidor de Movimiento Ciudadano, comentó que el sueldo del alcalde y de la síndica Jaqueline del Río es lo que infla la nómina del Cabildo, pues argumentó que en municipios como en la capital de Durango los regidores ganan mucho más. "Está bien, nos deben evaluar para que nos pongamos las pilas y participemos más", opinó sobre el informe.