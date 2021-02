Tras bullying y amenazas, Carla Morrison hace arte de sí misma

Carla Morrison tuvo un inicio de su carrera difícil, pues recibió amenazas durante sus presentaciones, así como diversas manifestaciones de bullying las cuales la hicieron sufrir mucho.

La intérprete afirmó que de esos tiempos no guarda rencor, aunque le dolía mucho entonces, pues era un sentimiento muy fuerte, sobre todo que en varias ocasiones arriba del escenario hubo quienes le hacían señas obscenas con el dedo medio, le sacaban la lengua o le mandaban palabras de odio exigiéndole que se callara.

"Me mandaban amenazas de que me iban a aventar petardos en el Vive Latino y decían: ‘Cuidado, porque te vamos a mandar petardos, te vas a morir’. Yo estaba totalmente asustada, porque todo lo que yo hacía estaba mal…", añadió ante los medios de comunicación.

La cantante detalló cómo sufrió el acoso de muchas personas por su físico e incluso hasta hicieron mofas y caricaturas de ella, algo que la daño emocionalmente en aquel entonces.

"Hacían caricaturas de mí. Un tipo me hizo una caricatura de mí llorando por Ronald McDonald; otra caricatura donde yo estaba persiguiendo a una hamburguesa, porque así de gorda estaba, o sea me hicieron muchísimo bullying, muchísima crítica, mucho de todo. Las voces de esa gente y todas críticas que me decían... obviamente hubo un momento donde me afectó muchísimo", ahonda.

Incluso en su vida privada fue atacada, pues sus seguidores sobrepasaron su vida personal y cuando ella exigía respeto, la empezaban a atacar nuevamente. Incluso relató que en una cita con su pareja ella pidió no tomarse foto, a lo que le reclamaban con frases como "te debes a nosotros, ¡qué grosera eres!".

El bullying que sufrió, explica, fue la razón principal de distanciarse por un tiempo de todo, para encontrarse a sí misma y parte de esa experiencia fue su inspiración para escribir su tema "No me ames", el cual ya está disponible en todas las plataformas digitales.

"Dije, voy a cortar con todo eso que me está haciendo mal y voy a empezar de cero. Quiero cambiar toda esta dinámica que yo también estaba permitiendo, yo no sé cuáles son mis cimientos, mis principios y como no tengo un suelo fijo me caigo con cualquier cosa. Yo ya no voy a permitir eso, por eso fue de no me llamen, no me busquen, no me escriban, porque yo estoy ocupada haciendo una obra de arte de mí misma, me voy a poner mejor y no voy a permitir que esto pase, pero eso fue una decisión que yo tenía que tomar", indica.

Por el momento la intérprete está promocionando su concierto vía streaming el próximo 14 de febrero, a propósito del día del Amor y la Amistad.