Lyn May revela que desenterró el cadáver de su esposo para dormir con él

La bailarina y actriz Lyn May impactó al público durante su entrevista con Gustavo Adolfo Infante para 'El minuto que cambió mi vida', pues reveló que desenterró el cadáver de su esposo para poder dormir con él.

Así lo narró durante su charla con el periodista, donde justificó el hecho con el amor que le tenía al restaurantero chino, Antonio Chi-Xuo, con quien permaneció casada durante 25 años.

“Sí lo desenterré, lo tenía ahí siempre en mi cama. Mi mamá peleaba todos los días conmigo, me decía ‘no lo vas a dejar descansar‘”, platicó.

Durante su anécdota, la mujer de 69 años de edad no dio detalle de cómo logró sacar el cuerpo de su esposo de la tumba, ni de cómo lo regresó.

Mencionó que su mamá le pedía que lo dejara descansar al verlo en su cama sin vida, pero ella se negaba por haberle prometido 'amor eterno'.

“Yo no lo soltaba, era mi pareja, viví 25 años con él, un matrimonio de 25 años. No lo quería dejar ir, lo quería. En las noches, mi madre me decía ‘hija déjalo descansar, déjalo que se vaya‘, yo decía ‘no, no lo voy a dejar ir‘. Hasta que un día mi mamá me convenció”, puntualizó May.

Con el restaurantero contrajo matrimonio en 1989, hasta el fallecimiento del también empresario en 2008.

Hasta el día de hoy se conocen de siete bodas de la actriz, aunque solamente se han revelado las identidades de dos, Guillermo Calderón Stell y Chi-Xou.

Antes de su 'amor verdadero', el empresario chino, Lyn May se casó a los 16 años de edad con un empresario mexicano diez años más grande que ella, con quien tuvo dos hijas y con quien asegura vivió una relación violenta y tormentosa.