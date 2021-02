Arap Bethke e Ivana de María anuncian positivo a COVID

Los actores Ivana de María y Arap Bethke están lidiando juntos contra el COVID-19 luego de que ambos dieron positivo.

Por fortuna, explica Ivana, no sólo viven la cuarentena en pareja, sino que además no presentan signos graves, además que al no tener alguna grabación han podido aislarse sin que esto interfiera con su trabajo.

"Él ya está un poco más de salida que yo, por eso me escucho un poco congestionada, pero los dos estamos recuperándonos y en cuarentena", comenta Ivana en el marco del estreno de la serie "La negociadora", que llega esta semana a ClaroVideo.

"He estado bien dentro de todo. Creo que lo más difícil de este virus es lo mental, no dejar que te gane ni te haga sentirte peor. Más que nada tengo congestión, dolor de cabeza, estoy ida, cansada, pero fuera de eso nada mayor".

Por otro lado, Bethke el pasado 5 de febrero compartió en redes sociales que es la segunda vez que tiene el coronavirus. Para Ivana es el primer contagio, además explica que no saben cómo pudo suceder pues han tenido todos los cuidados.

"No hay de otra más que aceptarlo y no estar enojados ni frustrados. Nos cuidamos más que la mayoría de la gente que conozco y aun así aquí estamos y pues hay que recibirlo, como que así tuvo que pasar y ya".

"(Este virus) nos obligó a reflexionar, hacer introspección, hacerte la pregunta que mucha gente se está haciendo, la de '¿para qué hago lo que hago?, ¿qué quiero hacer?, ¿qué quiero cambiar?'. Más que nada nos obligó a darnos una pausa y a evaluar en dónde estamos en nuestras vidas y qué queremos. Dentro de todo lo terrible de este virus, ojalá por lo menos esas reflexiones puedan generar cambios positivos".

Mientras están en cuarentena, Ivana de María comparte que aún no han planeado nada de su boda.

La pareja hizo público su compromiso a principios de año y según la actriz no hay algo en específico que le gustaría hacer, además que sabe que con la pandemia del Covid-19 tendrá que pasar tiempo antes de realizar el festejo.

"No tenemos ni fecha ni lugar, absolutamente nada. Lo único que tenemos es la emoción, pero tampoco tenemos prisa. Por lo mismo de la pandemia la verdad es que no nos hace sentido planear una boda ahorita. Si va a ser para toda la vida, no hay prisa", cuenta.